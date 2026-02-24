Lagermedarbetare DC
2026-02-24
Ända sedan starten för mer än 100 år sedan har vi på Clas Ohlson haft en stark företagskultur som präglas av en vilja att göra kunden nöjd. Vi är lagspelare som bryr oss om varandra, våra kunder och resultatet av det vi gör, och vi har ett uttalat mål om att vara ledande inom hållbarhet. Om du delar vår ambition att hela tiden åstadkomma mer kan vi erbjuda dig fantastiska möjligheter att växa både personligen och professionellt. Vi tror på dig.
Kom och väx med oss
Till vår distributionscentral (DC) i Insjön, Dalarna, söker vi dig som är intresserad av att jobba hos oss som lagermedarbetare. Tjänsterna är tillsvidareanställning och inleds med sex månaders provanstllning med tillträde enligt överenskommelse.
Som lagermedarbetare hos oss är du en viktig del av vår distributionscentral och en nyckelspelare i leveransen till kund. I rollen arbetar du för att säkerställa ett säkert, effektivt och strukturerat varuflöde, där varje moment utförs med fokus på säkerhet, kvalitet och precision.
Arbetsuppgifterna utförs i moderna lagerlokaler och omfattar flera delar av lagerprocessen såsom godsmottagning, inlagring, plock, sortering, truckkörning och utlastning samt hantering av gods i våra lager- och stödsystem. Du arbetar enligt rutiner och standardiserade arbetssätt, men du förväntas också vara uppmärksam, ta ansvar och bidra i förbättringsarbetet.
Rollen innebär ett fysiskt arbete där truckkörning och tunga lyft ingår. Vår interna truckutbildning är obligatorisk för att kunna arbeta hos oss och den utbildningen genomförs på plats med våra instruktörer.
Samarbete och kommunikation med kollegor är avgörande för att nå gemensamma mål. Du är en del av ett team som tillsammans möter kundbehovet varje dag.
Vem söker vi?
Vi söker dig som sätter säkerheten först och som trivs med att arbeta strukturerat i en miljö där tempo och kvalitet går hand i hand. Du arbetar effektivt och noggrant, följer rutiner och tar ansvar för ditt arbete. Med kunden i fokus förstår du hur ditt dagliga arbete påverkar leveransprecision och kundnöjdhet.
Du samarbetar gärna med andra och bidrar med en öppen och positiv attityd. God kommunikation är en självklar del av ditt arbetssätt, och du säger till om något inte är säkert eller kan göras bättre. Du är flexibel, lösningsorienterad och trivs med att vara en del av ett team som aktivt arbetar tillsammans.
För att lyckas i rollen behöver du kunna kommunicera på svenska och engelska, både i tal och skrift. Du har gymnasial utbildning eller motsvarande, B-körkort samt grundläggande IT-vana. Rollen kräver att du kan arbeta fysiskt och hantera ett stundtals högt tempo på ett säkert och strukturerat sätt.
Det är meriterande om du har vana av truckkörning. Har du dokumenterad erfarenhet av säkerhetsarbete eller arbetat med Lean, 5S eller annat förbättringsarbete är det också meriterande.
Arbetstiderna kan vara förlagda som dagtid eller skiftarbete under veckans alla dagar. Detta innebär att du skall vara öppen för att arbeta både dagtid, kväll samt helger.
Välkommen hem
Clas Ohlson erbjuder en inkluderande och uppmuntrande arbetsmiljö där alla förväntas ta initiativ och våga prova nya saker. Ditt driv och din lust att utveckla Clas Ohlson tillsammans med oss är det som får oss att ligga steget före. Vi tror på mångfald och att våra medarbetares olika bakgrunder, personligheter, erfarenheter och kompetenser är viktiga för vår framgång.
Clas Ohlson erbjuder förutom lön enligt kollektivavtal (Lager och E-handelsavtalet), bonus, tjänstepension, personalrabatt, friskvårdsbidrag och kompetensutveckling genom interna utbildningar.
Vill du veta mer om oss? Klicka på följande länk och ta del av våra medarbetares berättelser.
Bli en del av oss! Vi genomför intervjuer och urval löpande, därför ser vi att du skickar in din ansökan så snart som möjligt - dock inte senare än den 28 februari 2026. Vi tar inte emot ansökningar via mejl eller brev.
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och slumpmässiga drogtester förekommer. Även alkohol- och drogtest kan komma att ske i samband med anställning.
Har du några frågor gällande tjänsterna eller kring rekryteringen är du välkommen att kontakta rekryteringsteamet på mail DCrekrytering@clasohlson.se
Vi tar inte emot ansökningar via mejl, brev eller telefon.
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
Detta är ett heltidsjobb.

Clas Ohlson AB
(org.nr 556035-8672)
Vabäcksvägen 14
793 41 INSJÖN
