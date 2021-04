Lagermedarbetare - Gina Tricot AB - Lagerjobb i Borås

Gina Tricot AB / Lagerjobb / Borås2021-04-14MORE THAN A JOBAt Gina Tricot we are lucky enough to do something we are incredibly passionate about. And it shows! It is clear in our culture, in our teamwork and our products. By putting our hearts into everything we do, we have created a unique set of values that we practically live by. These values create an atmosphere where success and individual development is made possible, and where our passion for this industry gets to shine. If you want to join a dream team with crazy amounts of passion, then Gina Tricot is the perfect place.Gina Tricot bedriver sin logistik på Däckvägen i Borås. Nu söker vi en driven och engagerad lagermedarbetare till vårt team. Vi söker dig som sätter kvalitet och effektivitet i fokus och är med och bidrar till en positiv och glad arbetsplats. Du ska vara tävlingsinriktad och van vid snabbt tempo. Vi gör allt för att överträffa vår kunds förväntningar.Arbetsuppgifterna är varierande och innebär bland annat lossning av bilar och plock till våra butiker. Arbetet innebär till stor del fysiskt arbete. Tjänsten är heltid och du arbetar dagtid.Stämmer detta in på dig? Sök gärna tjänsten via länken här under karriär och aktuell jobbannons.Vi arbetar med löpande urval så sök snart som möjligt men dock senast den 14 maj 2021.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-14Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-31Gina Tricot AB5692512