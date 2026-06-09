Lagermedarbetare
Bilco Bilbatterier Aktiebolag / Lagerjobb / Malmö Visa alla lagerjobb i Malmö
2026-06-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bilco Bilbatterier Aktiebolag i Malmö
Batteribolaget/Bilco Bilbatterier AB grundades 1968 och är idag ett välrenommerat bolag inom bilbatterier. Sedan 2024 är vi en del av Ahlsell-koncernen, men verkar fortsatt som ett fristående bolag med stark entreprenörsanda. Vi erbjuder ett brett sortiment, hög tillgänglighet och service i toppklass.
Vi söker en lagermedarbetare till vårt team i Malmö. Rollen är varierad och kombinerar lagerarbete med viss kundkontakt.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Plock och pack av beställningar för utleverans
Hantering av inleveranser (uppmärkning och inlagring)
Utlämning av varor i butik
Vi söker dig som
Trivs i ett högt tempo och med varierande arbetsuppgifter
Är flexibel, noggrann och serviceinriktad
Har god fysik och datorvana
Är en ansvarstagande lagspelareKvalifikationer
Gymnasieutbildning
Körkort är meriterandeÖvrig information
Placeringsort: Västkustvägen 19, Malmö
Heltid, måndag–fredag
Provanställning 6 månader
God svenska i tal och skrift krävs
Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
E-post: support@batteribolaget.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilco Bilbatterier Aktiebolag
(org.nr 556242-3318), http://www.batteribolaget.nu Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9953889