Lagermedarbetare

Bilco Bilbatterier Aktiebolag / Lagerjobb / Malmö
2026-06-09


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Batteribolaget/Bilco Bilbatterier AB grundades 1968 och är idag ett välrenommerat bolag inom bilbatterier. Sedan 2024 är vi en del av Ahlsell-koncernen, men verkar fortsatt som ett fristående bolag med stark entreprenörsanda. Vi erbjuder ett brett sortiment, hög tillgänglighet och service i toppklass.
Vi söker en lagermedarbetare till vårt team i Malmö. Rollen är varierad och kombinerar lagerarbete med viss kundkontakt.

Publiceringsdatum
2026-06-09

Dina arbetsuppgifter
Plock och pack av beställningar för utleverans
Hantering av inleveranser (uppmärkning och inlagring)
Utlämning av varor i butik
Vi söker dig som
Trivs i ett högt tempo och med varierande arbetsuppgifter
Är flexibel, noggrann och serviceinriktad
Har god fysik och datorvana
Är en ansvarstagande lagspelare

Kvalifikationer
Gymnasieutbildning
Körkort är meriterande

Övrig information
Placeringsort: Västkustvägen 19, Malmö
Heltid, måndag–fredag
Provanställning 6 månader
God svenska i tal och skrift krävs

Urval och intervjuer sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
E-post: support@batteribolaget.nu

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bilco Bilbatterier Aktiebolag (org.nr 556242-3318), http://www.batteribolaget.nu

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9953889

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