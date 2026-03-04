Lagermedarbetare
2026-03-04
Cyclife Sweden AB är ett bolag inom EDF-koncernen (Electricitet De France), en av världens största arbetsgivare och en tung aktör inom energisektorn. Cyclife är i en stor tillväxtfas och bedriver kärnteknisk verksamhet vid Studsviksområdet utanför Nyköping och är dag ett bolag med drygt 230 anställda. Företaget har världsunik specialistkompetens rörande avveckling av radiologiska anläggningar och hjälper sina kunder att minimera miljöpåverkan från deras radiologiska verksamhet. Den svenska anläggningen är belägen i skärgården utanför Nyköping. Cyclifes ambition är säkerhet kombinerat med långsiktigt ansvar för människor och miljö samt att skona våra naturresurser genom en hög grad av återvinning. Mer information ges vid personlig kontakt.Publiceringsdatum2026-03-04Om tjänsten
I rollen som lagerarbetare kommer du att vara en viktig del i arbetet med att etablera och driva vårt nya förbrukning- och reservdelslager. Du ansvarar för ett effektivt och kvalitetssäkert orderflöde, från att hantera och förbereda orders till att ta emot, lagra och distribuera material på rätt plats. Arbetet innebär såväl administrativa som praktiska moment där du säkerställer att gods hanteras korrekt och strukturerat i lagersystemet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Order- och materialhantering - förbereda orders, ta emot inkommande gods och placera material på rätt lagerplats.
Plock och pack - säkerställa att material plockas, packas och levereras i rätt tid till beställare.
Lossa och lasta gods - hantera material, containrar och kollin som anländer land- eller sjövägen.
Interna förflyttningar - transportera gods mellan lagerplatser och dockningsytor samt registrera förflyttningar i SAP.
Avvikelsehantering - rapportera driftstörningar, felfunktioner och kvalitetsavvikelser enligt gällande rutiner.
Ordning och reda - upprätthålla struktur och säker arbetsmiljö i anläggningen, laddningsplatser och lagerområden.
Inventering - delta i inventering av material, containrar och förbrukningsartiklar.
Du kommer att tillhöra Intern Logistik och rapportera till Team Manager. Eftersom verksamheten fortfarande är under uppbyggnad får du en unik möjlighet att vara med och forma framtidens arbetssätt, rutiner och strukturer. Det här är en roll för dig som trivs med ansvar, uppskattar att arbeta självständigt och vill vara med och skapa något från grunden.Profil
För att lyckas i rollen ser vi att du är självständig och trygg i dina arbetsuppgifter inom lager och logistik. Du har ett serviceinriktat sätt och bemöter beställare på ett professionellt och hjälpsamt vis. Du arbetar dessutom noggrant och säkerställer att all registrering och dokumentation utförs korrekt i de system som används.Kvalifikationer
Erfarenhet av kundkontakt och arbete i lager- eller terminalmiljö.
Gymnasieexamen.
Truckkort A1-A4 och B1-B4
Administrativ vana och god systemförståelse.
Mycket goda kunskaper i svenska samt goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
B-körkort och tillgång till bil.
Meriterande:
ADR-utbildning.
Fördjupad strålskyddsutbildning §7.Övrig information
Våra förmåner:
Maximerat friskvårdsbidrag på 5000 kr
Arbetstidsförkortning 24 timmar per år
Förskottssemester
Subventionerat pris på lokal lunchrestaurang
Laddstolpar för elbil och laddhybrid
Om anställningen:
Placeringsort: Studsvik utanför Nyköping
Tjänstgöringsgrad: Heltid, på plats
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelseSå ansöker du
Denna rekryteringsprocess innehåller bakgrundskontroll som sammanställer tidigare offentligt brottsregister. Bakgrundskontrollen består av offentlig information som hanteras konfidentiellt. Det genomförs även en säkerhetsintervju där ekonomisk stabilitet är ett krav. Detta är obligatoriskt för alla rekryteringsprocesser hos Cyclife Sweden AB.
Intresserad? Urval sker löpande, varmt välkommen med eventuella frågor till ansvarig chef Camilla Örnebjär på telefon: 076-000 95 23
Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, så skicka in din ansökan redan idag.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cyclife Sweden AB
611 99 TYSTBERGA Körkort
