Lagermedarbetare
Thalamus it consulting AB / Lagerjobb / Täby Visa alla lagerjobb i Täby
2026-02-27
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Thalamus it consulting AB i Täby
, Danderyd
, Sollentuna
, Solna
, Järfälla
eller i hela Sverige
Din nya tjänst
Vill du arbeta på ett högteknologiskt företag med spännande produkter?
Nu behöver en av våra största kunder komplettera sin grupp med en lagermedarbetare. Vår kund som är belägen i Täby utvecklar, konstruerar och bygger ihop värmekameror och är världsledande inom sitt teknikområde. Mycket roligt och varierat arbete. Du arbetar dagtid i fina lokaler med härliga medarbetare.
Du blir anställd som konsult hos oss på Thalamus och sedan uthyrd till vår fantastiskt trevliga kund.
Arbetsplatsen är belägen i Täby.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
Orderplock
Paketering av varor
Inventera
TruckkörningPubliceringsdatum2026-02-27Bakgrund
Rätt person bör ha studerat på gymnasienivå eller motsvarande. Vi ser gärna att du har minst 1 års erfarenhet från lagerarbete samt har truckkort och erfarenhet av truckkörning. Arbetet är stressigt i perioder så du ska kunna hantera större arbetsmängder. Vana från SAP är meriterande.
Du är med fördel
Självgående
Strukturerad
Positiv och skötsam
Noggrann samtidigt som du är effektiv
Vi söker alltså en självgående person som är pigg och alert. Du har en förmåga att ta tag i saker och trivs i en miljö där det är högt arbetstempo. Du ska tycka om att arbeta fysiskt. Du talar och skriver flytande svenska och engelska.
Din ansökan
Hjärtligt välkommen med din ansökan till denna spännande tjänst. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss via mejl: Ida.Sebitli@thalamus.se
eller dennis.palenzovski@thalamus.se
.
Intervjuer kommer ske fortlöpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag som är 23/3-26.
Vi ser fram emot att få läsa din ansökan!
Vi erbjuder dig
Som anställd hos oss på Thalamus erbjuder vi en trygg anställning med kollektivavtal (TechSverige), friskvårdsbidrag, fast månadslön, pension mm.
På Thalamus är gemenskap en viktig del, vilket gör att vi ordnar AW:s samt sommarfest och julbord. Då brukar alla konsulter dela erfarenheter och glädje med varandra och oss på kontoret.
Din nya arbetsgivare
Thalamus har funnits i 20 år och är ett konsult- och rekryteringsföretag inom IT & Teknik. Inom IT-infrastruktur har vi konsultverksamhet, samt intern service desk och IT-innovationsteam.
Vi är ett familjärt bolag som ligger i Alvik strand och vår huvudsakliga fokus ligger på konsultverksamhet i Stockholms län.
Om vi skulle beskriva oss själva skulle det vara att vi är ett glatt, kunskapsdrivet gäng vars arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och personligt engagemang. Hoppas du vill bli en av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7307583-1866760". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thalamus IT Consulting AB
(org.nr 556596-0423), https://jobb.thalamus.se
Täby centrum (visa karta
)
183 70 TÄBY Arbetsplats
Thalamus IT Consulting Jobbnummer
9769071