Lagermedarbetare
2025-09-08
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
, Eslöv
, Lund
, Malmö
, Kristianstad
Vi söker en driven och noggrann lagerarbetare!
Är du en person som trivs med fysiskt arbete, har ordningssinne och gillar att jobba i ett högt tempo? Då kan du vara rätt för vårt lagerteam!Publiceringsdatum2025-09-08Om tjänsten
Som lagerarbetare hos oss får du en viktig roll i att säkerställa att varuflödet fungerar smidigt och effektivt. Arbetsuppgifterna kan inkludera:
Plock och packning av varor
In- och utleveranser
Truckkörning
Registrering av varor i lagersystem
Hålla ordning och reda på lagret
Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarstagande och punktlig
Har god fysik och trivs med ett praktiskt arbete
Har truckkort
Kan arbeta både självständigt och i team
Har tidigare erfarenhet av lagerarbete
Vi erbjuder:
En trygg anställning i ett växande företag
Goda möjligheter till utveckling och vidareutbildning
Ett gott arbetsklimat med hjälpsamma kollegor
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev.
OBS! Skriv ansökningskoden SHLA003 i övrig information.
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SHLA003". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
