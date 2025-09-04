Lagermedarbetare - Skillingaryd
2025-09-04
Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Inleverans
Truckkörning
Utleverans
Orderplock
Arbetstider Dagtid
Kvällstid
Vi erbjuder Våra medarbetare flexibel löneutbetalning genom Cappy. En frivillig förmån som ger dig möjligheten att när som helst mellan ordinarie lönedagar själv göra uttag från din intjänade lön.
Tillgång till gym
En trivsam arbetsmiljö där Power erbjuder möjlighet till utveckling och utbildning
Gratis parkering
Om du har det vi söker, kan vi som arbetsgivare ordna med truckbehörighet åt dig.
Kvalifikationer Flytande svenska, i tal och skrift
B-körkort och tillgång till bil då det är svårt med kollektivtrafik vid start-/sluttid av skiftet.
Din profil Har god fysik och som trivs med att arbeta med kroppen.
Har ett gott sinne för ordning och noggrannhet.
Trivs med att arbeta i högt tempo
Positiv, noggrann och engagerad
OM OSS
Job&Talent tillhandahåller en digital plattform med målet att förändra arbetsmarknaden och göra den mer effektiv och rättvis. Vi är ett globalt företag som tillhandahåller tio-tusentals medarbetare till kunder som Amazon, Uber, Santander, och H&M från våra kontor i Storbritannien, Frankrike, Spanien, Tyskland, Portugal, Mexiko, Colombia och Sverige. Job&Talent är en av Sveriges största bemanningsföretag inom vår sektor, och vi specialiserar oss inom lager och logistik samt industri och verkstad.
ANSÖKAN
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen! Ersättning
