Lagermedarbetare - SGD Malmö
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Letar du efter ett fysiskt arbete i högt tempo där du får använda din säljande sida, och lockas av att arbeta på ett grossistföretag inom golvbranschen med ett brett sortiment? Vill du dessutom bli en del av ett företag med stark familjekänsla och arbeta dagtid mellan kl. 07–16?
Om ja, då är det dig vi letar efter till tjänsten som lagerarbetare hos oss på SGD i Malmö! Publiceringsdatum2026-06-25Företaget
SGD - Sveriges Golvdistributörer AB utgör ett nätverk på 15 enheter över hela landet från Luleå i norr till Malmö i söder. SGD's breda kunderbjudande förenklar professionella hantverkares tillgång till ett omfattande utbud av produkter direkt riktade mot eller relaterade till hantverkstjänster inom golv, vägg, bygg och plattsättning. Vi står för lokalt sortiment, hög servicenivå, stark lokal närvaro och snabba leveranser – detta är något vi är stolta över.Arbetsuppgifter
I rollen som Lagermedarbetare hos oss förväntas du göra lite av varje.
Godsmottagning, uppackning av varor, order-hantering mot kunder och leverantörer som bland annat innebär att kapa mattor, plocka varor, truckkörning samt kundmöten.
KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av lagerarbete.
Truckkort.
B‐körkort.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
God struktur, hög noggrannhet och förmåga att hantera. flera uppgifter samtidigt.
PERSONLIGA EGENSKAPER
Tjänsten som lagerarbetare hos oss passar dig som är engagerad, tar ansvar och bidrar till den goda stämningen på jobbet. Du ska kunna möta våra kunder på ett bra sätt och att vara flexibel och kunna ta i där det behövs är en självklarhet. Att kunna arbeta i ett högt tempo, vara noggrann och kvalitetsmedveten är såklart också viktiga egenskaper. Som lagerarbetare hos oss är det även viktigt att du anammar och agerar utefter våra värdeord: Skärpta, Genuina och Drivna!
VI ERBJUDER
En tjänst hos ett starkt växande grossistföretag inom golvbranschen i Sverige. Vi är enda fullsortimentsgrossisten i Sverige som samverkar med alla marknadsledande leverantörer i branschen. Vår breda kompetens, vår servicenivå och våra snabba leveranser är något som vi är extra stolta över. Hos oss blir du en i gänget och får var med på vår utvecklingsresa.
Varmt välkommen till oss!
Anställningen är tillsvidare med inledande provanställning på sex månader. Vi har kollektivavtal. Arbetsorten är Malmö, tjänsten är på heltid och tillträde önskas så snart som möjligt.
Vi tar inte emot ansökningar via e‐post i enlighet med GDPR. Vänligen ansök via vår rekryteringsplattform. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Kenneth Lundahl på: kenneth.lundahl@svegab.se
Sista ansökningsdag är den 3/7
I den här rekryteringen samarbetar vi med Human Solutions. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Human Solutions AB
(org.nr 559022-5636), https://humansolutions.se/
Östra Hindbyvägen 26A (visa karta
)
213 74 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Human Solutions Jobbnummer
9979745