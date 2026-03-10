Lägerkoordinator
Unga Allergiker / Evenemangsjobb / Solna Visa alla evenemangsjobb i Solna
2026-03-10
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Unga Allergiker i Solna
, Stockholm
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Är du Unga Allergikers lägerkoordinator?
Unga Allergiker (UA) är en ideell organisation som finns till för att stärka barn och unga mellan 6 och 29 år med astma, allergi eller annan överkänslighet. Vi bedriver social verksamhet, påverkar beslutsfattare och arbetar för ett samhälle som inte begränsar unga med astma och allergi.
Period: april - t.o.m. september 2026 (6 månader) Ev. möjlighet till förlängning
Omfattning: Fri visstidsanställning 40% (ca 15 tim./vecka)
Arbetsplats: Hybrid med resor till läger och träffar runt om i landet. Vi erbjuder kontorslokaler i Solna.
Registerutdrag: Obligatoriskt vid anställning för arbete med barn.
Lön: Ca 9600kr/mån (brutto) Löneförmåner i form av friskvårdsbidrag och friskvårdstimme.
Vill du skapa trygga, roliga och inkluderande lägerupplevelser för barn och unga med allergi, astma och annan överkänslighet? Unga Allergiker söker nu en engagerad lägerkoordinator som vill vara med och göra skillnad!
Om uppdraget
Som lägerkoordinator ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera våra läger och träffar under året. Du blir en nyckelperson i vårt arbete med att skapa trygga miljöer där alla kan delta på sina villkor.
Du kommer att ansvara för:
Planering och genomförande av två riksläger, sommar & barnläger, samt planering av Riksöverläggningen.
Bokningar av boende, transporter, aktiviteter och leverantörer.
Rekrytering av lägerpersonal.
Genomförande av lägerledarutbildning.
Ekonomisk uppföljning och hantering av lägerbudget.
Utvärdering av lägren tillsammans med deltagare, personal och kansli.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av att planera och genomföra läger, evenemang eller projekt.
Har god organisationsförmåga och kanhålla flera bollar i luften.
Är självgående, ansvarstagande och trivs med att arbeta flexibelt.
Har god kommunikationsförmåga och tycker om att arbeta med barn och unga.
Erfarenhet av ideell sektor och ledarskap.
Kunskap eller intresse för allergier, astma och/eller överkänslighet
Körkort och möjlighet att resa i tjänsten.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt och utvecklande uppdrag där du bidrar till att fler unga kan delta på lika villkor.
Flexibelt arbete med möjlighet att till viss del arbeta på distans.
Stöd från ett engagerat kansli och ideella ledare.
Möjlighet till liknande anställning inför kommande år.
Intervjuer sker löpande - vänta därför inte med att skicka in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Skicka in din ansökan med CV och ett kort personligt brev
E-post: rekrytering@ungaallergiker.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lägerkoordinator". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Unga Allergiker
, http://ungaallergiker.se
Tomtebodavägen 3B (visa karta
)
171 65 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Riksförbundet Unga Allergiker Kontakt
Kanslichef
Mats Mårell mats.marell@ungaallergiker.se 0760231395 Jobbnummer
9787006