Lagerarbetare-kommande uppdrag!
Boxflow Staffing Syd AB / Lagerjobb / Malmö
2026-01-12
eller i hela Sverige
Om tjänsten
För kommande uppdrag söker vi en noggrann och engagerad lagerarbetare till en kund där du blir en viktig del av det dagliga flödet. Tjänsten passar dig som trivs i en strukturerad miljö, gillar att hålla ordning och tycker om att arbeta fysiskt. Vi ser gärna att du som söker har en annan sysselsättning i form av studier eller annat arbete och ser detta som ett perfekt extra arbete. Vi har ett tillgänglighetskrav- där vi gärna ser att du som söker kan vara tillgänglig för arbete ca 2-3 dagar i veckan.
Arbetsuppgifter:
In- och utleveranser av gods
Orderplock och paketering
Truckkörning och hantering av material i lagret
Säkerställa att rätt produkter levereras i tid och med hög kvalitet
Krav för tjänsten:
Truckkort A+B
God svenska i tal och skrift
Erfarenhet från lagerarbete + truckhantering av B4(meriterande)
Profil & bakgrund
Är en lagspelare som tar ansvar, har ett öga för detaljer och trivs i ett arbete där dagarna varierar. Du är flexibel, positiv och bidrar till en bra stämning på arbetsplatsen.
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång.
Observera att Boxflow inte tar emot några ansökningar per mail eller telefon.
Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://jobb.boxflow.com
Södra Stapelgränd 4
211 75 MALMÖ
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boxflow Jobbnummer
