Lagerarbetare Tyresö Heltid
Simplex Bemanning AB / Lagerjobb / Tyresö Visa alla lagerjobb i Tyresö
2026-07-06
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Trivs du när godset är i rörelse och gillar ett varierat och fysiskt arbete? Nu söker vi en Lagerarbetare till ett etablerat och växande industriföretag i Tyresö – med start omgående!
Om rollen
Vår kund är ett modernt svenskt verkstadsföretag i Tyresö söder om Stockholm med över 65 års historia. De konstruerar, producerar och säljer högkvalitativa infrastrukturlösningar – från råmaterial till färdig produkt under ett och samma tak. De är marknadsledande inom sitt segment i Sverige och växer nu på den europeiska marknaden.
Som Lagerarbetare på logistikavdelningen arbetar du med allt från godsmottagning till utleverans. Du är en viktig länk i kedjan som säkerställer att kunderna alltid får sina produkter i toppskick och i tid. Här trivs du som gillar ordning, tempo och ett gott samarbete!Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Godsmottagning och utleverans
Truckkörning
Emballering och packning av gods
Inventering
Bokning av leveranser
Professionellt bemötande mot interna kollegor och externa chaufförerAnställningsvillkor
Anställningsform: Uthyrning via Simplex Bemanning t.o.m. 31 mars 2027
Placering: Tyresö, Stockholm
Arbetstider: Heltid, måndag–fredag, dagtid
Lön: 33 477 kr/mån enligt GFL
Start: Omgående
Vi söker dig som
Har erfarenhet av lagerarbete och truckkörning
Har giltigt truckkort
Är noggrann, ansvarsfull och trivs med ett högt tempo
Har ett professionellt bemötande och är en lagspelare
Kommunicerar på svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av emballering och godshantering
Erfarenhet av lagersystem
Vi erbjuder
En trygg anställning via Simplex Bemanning med lön enligt GFL
En varierad och social roll i ett stabilt och växande industriföretag
En inkluderande arbetsplats som aktivt välkomnar alla sökande
Möjlighet till förlängning för den som trivs och levererarFöretaget
Vår kund är ett modernt och växande verkstadsföretag i Tyresö med rötter sedan 1958. De tillverkar och säljer högkvalitativa infrastrukturlösningar till kunder i Sverige, Norden och världen. Med 68 anställda och en omsättning på 170 MSEK är de ett stabilt och framåtriktat bolag med ambitionen att växa på den europeiska marknaden.
Om Simplex Bemanning
Simplex Bemanning är ett bemanningsföretag med tydligt fokus på industri, lager och logistik. Vi arbetar nära både kunder och konsulter för att skapa långsiktiga lösningar. För oss är det viktigt att du trivs, utvecklas och känner att du gör ett bra jobb varje dag.
Skicka in din ansökan redan idag – vi hör av oss snabbt! 📦🚛 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), https://simplexbemanning.se/
135 48 TYRESÖ Arbetsplats
Simplex Bemanning Jobbnummer
9994611