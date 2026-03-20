Lagerarbetare till kund i Markaryd
Montico söker en erfaren och engagerad lagerarbetare till kund i Markaryd. Om du trivs i en miljö med högt tempo, noggrann hantering av reservdelar och har erfarenhet av truckkörning, kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Som medarbetare på lagret kommer du att ansvara för säker och effektiv hantering av material och produkter.
Som medarbetare på lagret kommer du att ansvara för säker och effektiv hantering av material och produkter. Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består bland annat av:
• Lastning, lossning och transport av reservdelar inom lagret
• Plockning, sortering och förberedelse av produkter
• Säkerställande av korrekt hantering av material för att minimera risker och skador
Vi söker dig som
• Har giltigt truckkort och erfarenhet av truckkörning
• Arbetar noggrant, säkert och strukturerat
• Har god kommunikationsförmåga och kan samarbeta i team
• Är ansvarstagande och noggrann med materialhantering
Vidare är du en god kollega som ställer upp och ser vad som behöver göras.
Passar något av ovanstående in på din profil? Då är du välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico Hr Partner AB
(org.nr 556580-6741)
Hallarydsvägen 64 (visa karta
)
285 39 MARKARYD Arbetsplats
Montico Kontakt
Christin Bengtsson christin.bengtsson@montico.se +46 372 75 99 55 Jobbnummer
9810658