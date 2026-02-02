Lagerarbetare sökes för extrajobb i Malmö!
2026-02-02
Vill du ha ett extrajobb där du får röra på dig, ha kul och känna att du gör något vettigt? Då kan detta vara helt rätt för dig!
Jobbhuset söker nu en glad och pålitlig person som vill hoppa in extra på vår kunds moderna lager i Malmö. Här plockar och packar du ordrar, håller ordning bland hyllorna och ser till att logistiken rullar på som den ska
Ingen tidigare erfarenhet? Ingen stress! Det löser vi. Det viktigaste är att du har bra energi, gillar tempo och inte räds lite vardagsmotion på jobbet.
Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider - anpassa jobbet efter ditt schema
Ett härligt team med skön stämning och laganda
Ett aktivt extrajobb där dagarna går fort och ingen dag är den andra lik
Vi söker dig som:
Är punktlig, noggrann och tar ansvar
Trivs med fysiskt arbete och ett bra tempo
Pratar svenska eller engelska (bonus om båda!)
Kan börja snart
Känns detta som din grej? Sök redan idag!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
Social attitude AB (org.nr 559172-4397)
