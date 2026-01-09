Lagerarbetare Pack & Inleverans , Hill Ceramic, Malmö, Jägersro

Gardhill i Sverige AB / Lagerjobb / Malmö
2026-01-09


Visa alla lagerjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Gardhill i Sverige AB i Malmö, Varberg eller i hela Sverige

Lagerarbetare - inleverans & pack | Start februari | Malmö (Jägersro)
Hill Ceramic avslutade 2025 starkt och fortsätter växa. För att möta ökade volymer och högre krav på precision stärker vi nu teamet inom inleverans och orderpack.
Små fel kan få stora konsekvenser - därför söker vi dig som är strukturerad, noggrann och tar ansvar hela vägen.
Den första rekryteringsomgången är genomförd. Nu söker vi ytterligare lagerarbetare till vårt lager i Malmö (Jägersro).

Publiceringsdatum
2026-01-09

Om tjänsten
Du arbetar med både inleverans och packning i ett tempo där kvalitet alltid går före hastighet. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Inleverans, kontroll och registrering av gods

Orderplock och packning av kakel, klinker, badrum, belysning m.m.

Truckkörning (B1)

Utleveranser till kunder i Sverige, Danmark och Norge

Bidra till ordning, struktur och förbättrade rutiner i lagret

Du ingår i ett mindre team med högt ansvarstagande och tydliga processer.
Vi söker dig som
Har 2-4 års erfarenhet av lagerarbete, logistik eller orderhantering

Har truckkort B1 (krav)

Är mycket noggrann och kvalitetsmedveten

Talar och skriver svenska obehindrat

Är punktlig, samarbetsvillig och tar eget ansvar

Förstår att korrekt hantering är avgörande för kundnöjdhet och lönsamhet

Arbetstid & villkor
Heltid

Start: början av februari

Arbetstider:
Måndag-torsdag 07.00-16.00

Fredag 07.00-15.00
Fast månadslön enligt överenskommelse

Arbetsplats: Malmö, Jägersro

Om Hill Ceramic
Hill Ceramic är en etablerad e-handelsaktör inom kakel, klinker och badrumsprodukter med försäljning i Sverige, Danmark och Norge. Vi driver lager, showroom och kontor samlat i Malmö. Volymerna ökar, kraven är höga och ordning samt precision är avgörande i vår verksamhet.

Så ansöker du
Skicka din ansökan via e-post.
Ämnesrad: LAGERARBETARE 2026
Bifoga CV och en kort presentation av dig själv.
rekryteringteam@hillceramic.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
E-post: rekryteringteam@hillceramic.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "LAGERARBETARE 2026".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gardhill i Sverige AB (org.nr 556865-6986)

Arbetsplats
Hill Ceramic

Jobbnummer
9674812

Prenumerera på jobb från Gardhill i Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Gardhill i Sverige AB: