Lagerarbetare Pack & Inleverans , Hill Ceramic, Malmö, Jägersro
Gardhill i Sverige AB / Lagerjobb / Malmö Visa alla lagerjobb i Malmö
2026-01-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gardhill i Sverige AB i Malmö
, Varberg
eller i hela Sverige
Lagerarbetare - inleverans & pack | Start februari | Malmö (Jägersro)
Hill Ceramic avslutade 2025 starkt och fortsätter växa. För att möta ökade volymer och högre krav på precision stärker vi nu teamet inom inleverans och orderpack.
Små fel kan få stora konsekvenser - därför söker vi dig som är strukturerad, noggrann och tar ansvar hela vägen.
Den första rekryteringsomgången är genomförd. Nu söker vi ytterligare lagerarbetare till vårt lager i Malmö (Jägersro).Publiceringsdatum2026-01-09Om tjänsten
Du arbetar med både inleverans och packning i ett tempo där kvalitet alltid går före hastighet. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Inleverans, kontroll och registrering av gods
Orderplock och packning av kakel, klinker, badrum, belysning m.m.
Truckkörning (B1)
Utleveranser till kunder i Sverige, Danmark och Norge
Bidra till ordning, struktur och förbättrade rutiner i lagret
Du ingår i ett mindre team med högt ansvarstagande och tydliga processer.
Vi söker dig som
Har 2-4 års erfarenhet av lagerarbete, logistik eller orderhantering
Har truckkort B1 (krav)
Är mycket noggrann och kvalitetsmedveten
Talar och skriver svenska obehindrat
Är punktlig, samarbetsvillig och tar eget ansvar
Förstår att korrekt hantering är avgörande för kundnöjdhet och lönsamhet
Arbetstid & villkor
Heltid
Start: början av februari
Arbetstider:
Måndag-torsdag 07.00-16.00
Fredag 07.00-15.00
Fast månadslön enligt överenskommelse
Arbetsplats: Malmö, Jägersro
Om Hill Ceramic
Hill Ceramic är en etablerad e-handelsaktör inom kakel, klinker och badrumsprodukter med försäljning i Sverige, Danmark och Norge. Vi driver lager, showroom och kontor samlat i Malmö. Volymerna ökar, kraven är höga och ordning samt precision är avgörande i vår verksamhet.Så ansöker du
Skicka din ansökan via e-post.
Ämnesrad: LAGERARBETARE 2026
Bifoga CV och en kort presentation av dig själv.rekryteringteam@hillceramic.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
E-post: rekryteringteam@hillceramic.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "LAGERARBETARE 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gardhill i Sverige AB
(org.nr 556865-6986) Arbetsplats
Hill Ceramic Jobbnummer
9674812