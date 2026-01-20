Lagerarbetare på deltid/vid behov!
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Vi söker nu en lagerarbetare på deltid/vid behov till vårt lager i Malmö, där vi arbetar med reservdelar till bilar. Rollen passar dig som studerar på högskola eller universitet och har ett flexibelt schema - och som vill jobba extra några gånger i månaden vid behov.
Du kommer att arbeta ca 4-8 gånger per månad, dagtid vardagar, och bli en viktig del av ett team som ser till att lagret flyter på effektivt och säkert.
I rollen som lagerarbetare kommer du bland annat att:
* Köra truck, främst B1 och B4, för hantering och förflyttning av bildelar.
* Arbeta med lossning och lastning av inkommande och utgående gods.
* Säkerställa att varor placeras korrekt och hanteras varsamt.
* Bidra till ett ordningsamt, strukturerat och effektivt lager.
Personprofil
* Har truckkort A och B (med behörighet för B1 och B4).
* Har erfarenhet av truckkörning, gärna från lager eller logistik.
* Är van vid fysiskt arbete och hantering av tyngre gods.
* Har god förståelse för säkerhetsföreskrifter inom lagerarbete.
För att trivas i rollen tror vi att du är:
* Noggrann - du slarvar inte och har koll på detaljer.
* Strukturerad - du gillar ordning och reda.
* Självgående - du tar ansvar och får saker gjorda.
* Flexibel - du kan hoppa in vid behov och växla mellan arbetsuppgifter.
Har du bakgrund inom idrotts- eller föreningsliv ser vi det som ett extra plus. Det brukar betyda lagkänsla, ansvar och driv - egenskaper vi värdesätter högt.
* Start: Omgående.
* Omfattning: Deltid / vid behov (ca 4-8 pass i månaden).
* Arbetstider: Vardagar dagtid, vanligtvis 08.00-16.45.
* Plats: Malmö.
Uppdraget ingår i vår konsultverksamhet, vilket innebär att du blir anställd av PerformIQ, med möjlighet till fortsatt arbete hos kundföretaget.
Låter det här som ett extrajobb som passar din studietid? Skicka in din ansökan redan idag genom att klicka på "Ansök".
Urval och intervjuer sker löpande - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
