Lagerarbetare Norrköping - Heltid
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Norrköping Visa alla lagerjobb i Norrköping
2026-07-06
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, Söderköping
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Vi letar efter dig som vill arbeta heltid som lagerarbetare i Norrköping och som trivs i ett fysiskt arbete där du får jobba med både kropp och huvud i ditt dagliga arbete.
Som en del av teamet kommer du att spela en viktig roll i att säkerställa effektiv och smidig hantering av lagrets inleveranser, både i form av containerlossning, sortering, och prismärkning. Vi söker dig som har truckkort och erfarenhet av truckkörning, i huvudsak motviktstruck då vissa moment kräver detta. Viktigt att du är flexibel för flera arbetsuppgifter då det kan bli hela dagar då du behövs på andra avdelningar där ingen truckkörning förekommer.
Detta är ett arbete för dig som kan jobba heltid under hela sommaren och början av hösten med chans till förlängning. Vi förväntar oss att du har en god flexibilitet och hoppas att du ser långsiktigt på tjänsten. Vi ser gärna att du har körkort och tillgång till bil då kollektivtrafiken kan vara begränsad.
Arbetet är förlagt på dagtid under tiderna 7 - 16 måndag till fredag. Start är tänkt omgående.
Du kommer att vara vårt ansikte utåt hos vår kund, därför är det viktigt att du har en stark vilja att göra rätt för dig och leverera hög kvalité på plats. Denna roll passar dig som är punktlig, tar ansvar och har ett högt tempo. Arbetet innebär mycket lyft för hand vilket ställer krav på din fysiska förmåga och känsla för säkerhet. Vid truckkörning krävs precision och en extra stark säkerhetsmedvetenhet. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och tror starkt på att man kommer långt med rätt inställning!
DETTA SÖKER VIPubliceringsdatum2026-07-06Kvalifikationer
Truckkort & körvana (huvudsakligen motviktstruck)
Positiv attityd - problem är till för att lösas.
Ett anmärkningsfritt belastningsregister
Meriterande:
B – körkort
Det är viktigt att du har god flexibilitet med arbetsuppgifter och att du har ett flexibelt och prestigelöst synsätt på lagerarbete då det kan bli hela dagar då du behövs på andra avdelningar där ingen truckkörning förekommer.
Du har en god arbetsmoral och är bekväm med att arbeta effektivt, både i team och självständigt. Vi ser även att du är en person som är målinriktad och som strävar efter att leverera kvalitet och noggrannhet i arbetet. Att du som söker har en positiv attityd och uthållighet ser vi som värdefullt då arbetet är fysiskt krävande. Utöver detta är det viktigt att du trivs i en hektisk miljö och har viljan att lära dig.
Vi ser fram emot att välkomna dig till ett team som tillsammans skapar effektiva lösningar inom logistik.
Låter detta som ett uppdrag för dig? Varmt välkommen med sin ansökan! Vi arbetar med löpande urval och intervjuer vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Västerbyholmsvägen 10 (visa karta
)
602 38 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Christian Moraga Lidén linkoping.norrkoping@studentconsulting.com Jobbnummer
9994556