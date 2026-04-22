Lagerarbetare | Livsmedel | Malmö
Jovi Konsult AB / Lagerjobb / Malmö Visa alla lagerjobb i Malmö
2026-04-22
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jovi Konsult AB i Malmö
, Lomma
, Staffanstorp
, Lund
, Svedala
Publiceringsdatum2026-04-22Arbetsuppgifter
Ditt dagliga arbete kretsar kring plock och pack av frukt och grönt i kyllager. Det är en roll som kräver precision och fingertoppskänsla, då du varsamt hanterar färskvaror som kräver rätt hantering för att bibehålla högsta kvalitet. Du arbetar med hjälp av plocktruck och ledstaplare och packar varorna noggrant för hand i rullbur eller på pall.
Vi lägger stor vikt vid att du har erfarenhet av att arbeta med livsmedel, specifikt frukt och grönt, samt att du är van vid tempot i ett kyllager. Det är avgörande att du kan hålla en jämn och hög takt för att nå uppsatta plockmål. Har du tidigare erfarenhet från butik, restaurang eller snabbmatskedja är det ett stort plus, då du därifrån med dig vana av att arbeta med färskvaror, kundfokus och hög arbetstakt.Bakgrund
Vi söker dig som är en glad och engagerad lagspelare som trivs när det händer mycket. För dig är det en självklarhet att arbeta noggrant och kvalitetsmedvetet, även när tempot är högt. Du motiveras av att prestera och se resultat, och eftersom du ansvarar för dina egna ordrar är du en självgående person som tar fullt ägarskap över dina arbetsuppgifter.
Eftersom arbetet innebär att hantera frukt och grönt i stora volymer är det fysiskt krävande med en del tunga lyft. Det är därför en förutsättning att du trivs med ett rörligt arbete och att du har den fysik som krävs för att hantera arbetsdagen på ett säkert och effektivt sätt.Kvalifikationer
• Erfarenhet av lagerarbete
• Har arbetat med färskvaror som frukt och grönt
• Truckkort
• Goda kunskaper i svenskaOm företaget
Företaget har sitt säte i Malmö och arbetar på dagtid.
Urval
Vi använder oss av löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista dag för ansökan. Skicka därför in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jovi Konsult AB
(org.nr 559082-6797), https://jovikonsultab.teamtailor.com
Stora Nygatan 75
)
211 37 MALMÖ Arbetsplats
Jovi Jobbnummer
9870307