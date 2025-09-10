Lagerarbetare kvällsskift
2025-09-10
Lagerjobb kvällskift - arbetsuppgifter inom lager och logistik
Nu söker vi dig som vill arbeta inom lager och logistik på kvällskift. Tjänsten passar dig som är flexibel, trivs med ett högt tempo och vill bidra till effektiva flöden och god lagermiljö. Som lagerarbetare är du en viktig del av teamet där samarbete och ansvar är centrala ledord.
Arbetsuppgifter inom lagerarbete kvällstid Plocka och packa varor enligt orderlistor
Inskanning och registrering av varor i lagersystem
Truckkörning (Både A- och B-behörighet används)
Lasta och lossa leveranser
Kvalitetskontroll och säkerställande av ordning på lagret
Bidra till ett säkert och organiserat arbetsområde
Om dig - personliga egenskaper för lagerjobb kvällskift Du är ansvarsfull, noggrann och har god samarbetsförmåga
Du uppskattar tempoväxlingar och trivs med fysiskt arbete
Du är punktlig, strukturerad och har förmåga att arbeta självständigt
Du bidrar med en positiv attityd och hjälpsamhet mot kollegor
Krav och meriterande kvalifikationer lagerarbete kvällspass Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Truckkort A och B
B-körkort
God fysik - arbetet kräver en del tunga lyft
Meriterande är:
Erfarenhet av arbete inom lager, logistik eller produktion
Traversutbildning
Vana av lagersystem och digitala verktyg
Om arbetsplatsen och arbetstider kvällsskift
Arbetsplatsen är belägen i en trevlig och välorganiserad lagermiljö. Du arbetar tillsammans med engagerade och hjälpsamma kollegor där ordning, säkerhet och effektivitet värderas högt. Arbetstiderna är förlagda till kvällstid enligt schema, vilket kan variera beroende på verksamhetens behov.
Ansökan och urval till lagerjobb kvällstidVi arbetar löpande med urval och intervjuer för den här lagerrollen och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag och ta chansen att bli en del av vårt team inom lager och logistik!
Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Ersättning
