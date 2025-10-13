Lagerarbetare för extrajobb i Lund sökes
Astani Wear AB / Lagerjobb / Lund Visa alla lagerjobb i Lund
2025-10-13
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Astani Wear AB i Lund
, Malmö
, Helsingborg
, Göteborg
, Jönköping
eller i hela Sverige
Letar du efter ett flexibelt extrajobb där du får vara aktiv och jobba ihop med ett härligt gäng? Vi söker en pålitlig och organiserad person till vår kunds lager i Lund. Ett perfekt extrajobb för dig som pluggar, jobbar deltid eller bara vill ha ett jobb vid sidan av.Publiceringsdatum2025-10-13Dina arbetsuppgifter
Plocka och packa ordrar
Ta emot leveranser och returer
Hålla ordning och reda på lagret
Hålla kundens lagersystem uppdaterat
Vem är du?
Du gillar fysiskt arbete, tar eget ansvar och trivs när det är lite fart under arbetsdagen.
Om jobbet
Plats: Lund
Omfattning: Behovsanställning, flexibla tider (dag, kväll eller helg)
Start: Omgående
Låter det bra? Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar och tillsätter löpande!
Om Onlinebemanning
Vi är ett ungt och modernt rekryteringsbolag som eftersträvar ett mer rättvist, digitalt och mänskligt sätt att matcha människor med jobb. Hos oss söker du jobb utan CV, allt sker online, och vi ser individen bakom ansökan.
Vi riktar oss främst mot enklare jobb och instegsroller, exempelvis inom lager, logistik, städ, butik och service. Roller som ofta är perfekta för den som vill börja jobba direkt - oavsett om man är student, ny i Sverige eller bara söker något nytt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Astani Wear AB
(org.nr 559221-0750), https://onlinebemanning.se/ Arbetsplats
Onlinebemanning Jobbnummer
9553417