Lagerarbetare extrajobb
Randstad AB / Lagerjobb / Malmö Visa alla lagerjobb i Malmö
2026-06-15
, Burlöv
, Lomma
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-15Dina arbetsuppgifter
Är du en effektiv och trygg lagerarbetare som kan starta med kort varsel? Söker du en flexibel sysselsättning över sommaren vid sidan av dina studier eller ett annat jobb? Vi på Randstad söker just nu en engagerad konsult för att täcka upp under sommarsemestern hos vår kund i Malmö.
Som ambulerande konsult hos Randstad blir du vår expert ute hos kunden. Eftersom behovet är med start omgående och du förväntas gå in och leverera resultat från dag ett, ser vi att du har en tidigare bakgrund inom lager och logistik. Du är van vid att hantera olika typer av gods och trivs i miljöer där tempot är högt.
Arbetstiden är förlagd till dagtid. Initialt under sommaren ligger fokus på arbete måndag till onsdag, men ytterligare pass vid behov kan förekomma.
Då detta är en behovsanställning behöver du ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, till exempel studier eller ett annat arbete på annat håll.
Du kommer att spela en viktig roll i att hålla igång kundens verksamhet under semesterperioden. Arbetsuppgifterna inkluderar:
Logistikflöden: Hantering av in- och utleveranser.
Kvalitetssäkring: Noggrant plock och pack där din erfarenhet minimerar felmarginalerna.
Paketering: Färdigställande och paketering av pallar.
Sortering: Organisera och strukturera gods på lagret.
Truckkörning: Säker och effektiv hantering av truck.
Vi söker dig som har:
Tidigare erfarenhet av lagerarbete.
Giltigt truckkort (gärna med dokumenterad erfarenhet av truckkörning).
Förmågan att snabbt sätta dig in i nya lagersystem och rutiner.
En professionell inställning, hög arbetsmoral och ett öga för säkerhet.
Flytande svenska i tal och skrift
Som konsult hos Randstad får du tryggheten i ett kollektivavtal med förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård och försäkringar. Du blir en del av ett team där din kompetens värderas högt och där vi matchar din erfarenhet med rätt utmaning.
Urval sker löpande och omgående, så skicka in din ansökan redan idag!
Ansvarsområden
Logistikflöden: Hantering av in- och utleveranser.
Kvalitetssäkring: Noggrant plock och pack där din erfarenhet minimerar felmarginalerna.
Paketering: Färdigställande och paketering av pallar.
Sortering: Organisera och strukturera gods på lagret.
Truckkörning: Säker hantering av truck.Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av lagerarbete.
Truckkort.
Flytande svenska i tal och skrift.
Har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% (exempelvis studier eller annat arbete).
Kan starta omgående.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/7fe1627c-235c-44a6-bbe9-3ade9ac08e75
Ekonomigatan 4 (visa karta
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216 13 LIMHAMN Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9964842