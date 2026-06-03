Lagerarbetare
Freygo AB / Lagerjobb / Burlöv Visa alla lagerjobb i Burlöv
2026-06-03
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Freygo AB söker nu en noggrann och driven lagerarbetare till vårt lager i Malmö/Arlöv. Tjänsten är en tidsbegränsad eller tillsvidareanställning med dagpass.
Som lagerarbetare hos oss kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att bestå av:
Plock av material och paket enligt plocklistor
Godsmottagning av inkommande material, både manuellt och med truck
Påfyllning, ordning och struktur i lagret
Hantering av emballage, avfall samt ansvar för allmän ordning i lagret
Lagerinventering
Paketering av varorPubliceringsdatum2026-06-03Kvalifikationer
Ingen tidigare erfarenhet krävs
Goda kunskaper i svenska eller engelska i tal och skrift
Meriterande
1–2 års erfarenhet av lagerarbete Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
E-post: info@freygo.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Freygo AB
(org.nr 559534-8730) Jobbnummer
9946702