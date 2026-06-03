Lagerarbetare

Freygo AB / Lagerjobb / Burlöv
2026-06-03


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Freygo AB söker nu en noggrann och driven lagerarbetare till vårt lager i Malmö/Arlöv. Tjänsten är en tidsbegränsad eller tillsvidareanställning med dagpass.
Som lagerarbetare hos oss kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att bestå av:
Plock av material och paket enligt plocklistor
Godsmottagning av inkommande material, både manuellt och med truck
Påfyllning, ordning och struktur i lagret
Hantering av emballage, avfall samt ansvar för allmän ordning i lagret
Lagerinventering
Paketering av varor

Publiceringsdatum
2026-06-03

Kvalifikationer
Ingen tidigare erfarenhet krävs
Goda kunskaper i svenska eller engelska i tal och skrift

Meriterande
1–2 års erfarenhet av lagerarbete

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
E-post: info@freygo.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Freygo AB (org.nr 559534-8730)

Jobbnummer
9946702

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