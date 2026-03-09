Lagerarbetare
LN Personal AB / Lagerjobb / Kungälv Visa alla lagerjobb i Kungälv
2026-03-09
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos LN Personal AB i Kungälv
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av orderplock och truckkörning? Tycker du det är roligt med ett fysiskt arbete i högt tempo? Då har vi tjänsten för dig!
Till vår samarbetspartner söker vi nu en duktig lagerarbetare. Företaget säljer och lagerhåller nya och begagnade lagerinredningar. Du kommer att ingå i ett mindre team där du självständigt plockar och paketerar varor utifrån plocklistor. Arbetet innebär också inventering samt genomgång och av stapling av ankommande begagnat material. Du arbetar inom ut- och inleverans. I ditt dagliga arbete använder du dig av en skjutstativtruck där du plockar de olika varorna på pall, etiketterar och sedan säkrar godset inför utleverans.
Start: Omgående - ansök redan idag! Urval sker löpande.
Ort: Göteborg
Omfattning: Heltid, Mån- fre 07-16
Anställningsform: Detta är ett konsultuppdrag på sex månader, med syftet att det ska övergå till en fast anställning hos företaget.Publiceringsdatum2026-03-09Profil
Krav:
• Tidigare lagererfarenhet
• Truckkort A + B + minst 6 månaders erfarenhet av skjutstativtruck och motviktstruck
• Flytande svenska i tal och skrift
• Körkort B
• Godkänd gymnaiseutbildning
• God datorvana
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av truckkörning B6
• Erfarenhet av lageradministration och fraktbokning
• Erfarenhet av hantering av långgods
För att vara aktuella för denna roll ser vi att du är en självständig och lösningsorienterad person med hög arbetsmoral. Du har förmåga att arbeta strukturerat och klarar av att arbeta under tidspress. Du tycker det är roligt med ett fysiskt arbete och flexibel för att anta dig varierande arbetsuppgifter. Som person är du social, positiv och har en god inställning till ditt arbete och dina kollegor.
Om LN Personal AB
LN Personal är ditt lokala val av bemannings- och rekryteringsföretag vid ett ökat personalbehov. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag som är anslutna till Almega och verksamma i Västsverige. Vi erbjuder dig en trygg anställning hos oss med schyssta villkor och kollektivavtal.
Mitt i prick är vårt motto och med det menar vi att vi matchar rätt person till rätt plats i rätt tid. Detta uppnår vi genom egna erfarenheter från många olika tjänsteområden och att vi lägger ett stort personligt engagemang i varje enskild kontakt med såväl kunder som konsulter för att bygga långsiktiga och hållbara relationer. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2303". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare LN Personal AB
(org.nr 556646-3591), http://www.lnpersonal.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
LN Personal Kontakt
Julia Thornander julia@lnpersonal.se Jobbnummer
9784463