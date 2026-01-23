Lagerarbetare
Vi söker nu en engagerad lagerarbetare till vår moderna anläggning i Göteborg. Här får du vara en del av ett energiskt team där varje dag bjuder på nya utmaningar och där ditt arbete verkligen gör skillnad.Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
Som lagerarbetare hos oss får du bland annat:
Plocka, packa och expediera varor enligt fastställda rutiner.
Ta emot inkommande leveranser och kontrollera följesedlar samt kvantitet.
Arbeta med truck (om behörighet finns) och bidra till god orderprecision och effektivitet.
Delta i inventeringar och hålla ordning och reda i lagerlokalen.
Samarbeta med andra avdelningar för att optimera flöden och kunduppfyllelse.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har god arbetskapacitet och är noggrann i ditt arbete.
Trivs med att arbeta i ett högt tempo och med varierande arbetsuppgifter.
Är flexibel och har en positiv inställning - gärna med erfarenhet från lager/logistik.
Har truckkort T eller motsvarande merit.
Behärskar svenska i tal och skrift och fungerar väl i team.
Vi erbjuder
En plats i ett driftigt och gemenskapligt team.
Möjlighet att utvecklas inom logistik och lagerverksamhet.
Konkurrenskraftig lön och trygga anställningsvillkor.
Modern arbetsmiljö och maskinpark samt möjlighet till vidareutbildning.Övrig information
Plats: Göteborg
Anställningsform: Heltid, tillsvidare eller visstid beroende på uppdrag.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Låter det intressant? Ansök redan idag - urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersättning
