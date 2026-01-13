Lagerarbetare
2026-01-13
Om jobbet:
Är du pålitlig, strukturerad, samarbetsvillig, brinner för service och tar stort ansvar? Ta då chansen och sök denna tjänst. Sjöfartsbranschen är en bransch för sig, vi vet aldrig när eller vart i världen våra kunder önskar leverans. Det svänger ruggigt snabbt emellanåt, har man planerat nästa dag fullt ut så ändras den när man minst anar det. Det gäller att vara flexibel och kunna ställa om sina planeringar men allra mest prioriteringar. I vår verksamhet är det viktigt att prioritera rätt, varje dag.
Beskrivning av arbetsuppgifter:
DFS behöver förstärka sitt lager med en driven, tydlig, flexibel och prestigelös medarbetare. Du ska vara lyhörd, kunna ställa om snabbt och prioritera rätt och samtidigt ge dina kollegor energi att lösa dagen på bästa sätt. Vårt fokus ligger på kunderna och vi ska förmedla service passion i alla lägen jämtemot dom. För att passa in i vårt team behöver du även vara ambitiös, engagerad och lösningsorienterad. Vårt team ska bli bättre än någonsin, din medverkan ska vara starkt bidragande till detta. Möjligheter att växa inom företaget finns alltid.Publiceringsdatum2026-01-13Om företaget
DFS har över 75 års erfarenhet som leverantör till sjöfartsnäringen, med både nationella och internationella kunder. Vi har etablerat oss som Sveriges största skeppshandlare.
Våra tre affärsområden är Ship Supply, Logistics & Services samt Partner Solutions. Med en stark närvaro i Göteborg, Skandinaviens största hamn, utför vi dagliga leveranser till alla svenska hamnar och transporterar varor till hamnar runt om i världen.
Våra värderingar Glädje, Pålitlighet och Service-passion är centrala i vår verksamhet och styr våra beslut. Passion leder till framgång, och pålitlighet är inte bara ett ord utan ett löfte!
Minst två års arbetslivserfarenhet inom logistik-terminalarbeteKvalifikationer
Minst 18 år
Körkort B (chaufförsuppgifter)
Truckkort
Meriterande:
God datorvana, arbeta i team
Språk
Svenska mycket goda kunskaper i tal & skrift.
Engelska mycket goda kunskaper i tal & skrift. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
