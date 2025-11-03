Lagerarbetare
Är du en erfaren lagerarbetare med truckkort A+B? Brinner du för logistik och trivs i ett arbete fullt av tempo?
Vi på Randstad söker nu engagerade och kunniga lager och truckförare till spännande uppdrag hos våra kunder i Göteborg. Vill du vara en del av ett team som jobbar mot gemensamma mål och utvecklas inom lager och logistik? Då kan du vara den vi söker!
Du kommer att anställas som ambulerande konsult innebär att du är anställd av Randstad men arbetar på olika arbetsplatser hos våra kunder inom ditt kompetensområde. Eftersom du täcker upp där behovet är som störst, kan du komma att arbeta de de pass som Randstad erbjuder, vilket kan inkludera dag-, kväll- och nattpass.
Som konsult hos Randstad har du samma fördelar som andra anställda med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Tjänsten innebär många kontakter, så god samarbetsförmåga är viktigt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att variera beroende på uppdraget, men fokus ligger på lagerhantering och kan bland annat innebära:
Säker och effektiv körning med truck
Lastning och lossning av gods på ett korrekt sätt
Hantering av in- och utleveranser samt registrering i lagersystem
Plock och pack
Ansvarsområden
Vi söker dig som:
Har god fysisk förmåga då vissa lyft och fysiskt arbete kan förekomma
Är kommunikativ och samarbetsvillig, då vi ofta arbetar i team
Är ansvarstagande och noggrann i ditt arbete, med fokus på säkerhet
Har en positiv attityd och är beredd att hugga i där det behövs
Det är meriterande om du:
Har B-körkort och tillgång till bil.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Giltigt truckkort A+B
Erfarenhet av truckkörning
God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
Erfarenhet från tidigare lagerarbete
Har god fysisk förmåga då vissa lyft förekommerOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
