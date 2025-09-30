Lagerarbetare
2025-09-30
Trixie Sverige AB är beläget i Piteå (Norrfjärden) med lager på ca 10 000 kvadratmeter och lika många artiklar för alla älskade hemdjur.
Företaget har en drygt 40 årig händelserik historia och en minst lika spännande framtid. Med en erfaren säljorganisation finns Trixie Sverige AB över hela landet. I Norrfjärden finns vår övriga organisation, kontor, lager, inköp och marknad som alla drivs av profession, engagemang och serviceanda. Vi på TRIXIE möter dagligen människor som älskar sina två- och fyrbenta djur, och målet är att göra deras vardag så berikande och rolig som möjligt. Detta tillgodoser vi genom att leverera inte bara hälsosamt och näringsoptimerat foder, utan även spännande och anpassade tillbehör och tugg via landets många fackhandlare. Trixie Sverige AB omsatte 2024 ca 243 miljoner och har en personalstyrka på 38 medarbetare.
Vi stärker nu upp med fler medarbetare till vårt lager i Norrfjärden - något för dig som trivs med ett fysiskt arbete!
Du kommer att bli välkomnad och introducerad i arbetat av ett väl inarbetat härligt gäng!Publiceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
I vårt lagerteam blir du en viktig del i att se till att kunderna får sina beställningar i tid och med hög kvalitet. Du arbetar med orderplock, varupåfyllnad och uppackning av leveranser, samtidigt som du bidrar till ordning och reda i lagret. Rollen omfattar även av andra vanligt förekommande praktiska arbetsuppgifter. Du jobbar självständigt men har alltid stöd av ditt team. Tillsammans skapar ni ett smidigt flöde där engagemang, noggrannhet och ett stort målfokus är nyckeln till nöjda kunder.
Personliga egenskaper nödvändiga för tjänsten
Lagspelare - god samarbetsförmåga
Kvalitétsmedveten - organiserad, noggrann
Serviceminded
Målmedveten - motiverad och uthållig
God fysik
Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper.KvalifikationerKvalifikationer
Avklarad grundskola
Goda kunskaper i svenska
Meriterande
Erfarenhet av lagerarbete, tekniskt underhåll och orderplock
Truckkort A1-A4
B-körkort
Då vi har djur på arbetsplatsen är det svårt om du är allergisk mot pälsdjur!Anställningsvillkor
Måndagar och tisdagar, ev mer. Minst tom dec. Möjlighet till förlängning.
Dagtid vardagar. Viss övertid kan förekomma.
Placeringsort: Piteå, Norrfjärden
Start enligt överenskommelse
Ansök via annonsen, inga ansökningar via mail hanteras.
Rekryteringsprocess
Trixie Sverige AB arbetar för en inkluderande arbetsmiljö där olikheter välkomnas och värderas. För frågor kontakta
David Johansson, Lagerchef 0911- 23 33 05, 070-602 75 54 eller david.johansson@trixie.se
.
Urval sker löpande och vi anställer så snart vi hittat rätt personer. Tveka inte att höra av dig om du har frågor och funderingar! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
Arbetsgivare Trixie Sverige AB
(org.nr 556399-2188)
Bygelgatan 2 (visa karta
)
Körkort
För detta jobb krävs körkort.
9533802