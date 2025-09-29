Lagerarbetare
Vi söker noggranna och drivna lagerarbetare till vår livsmedelsgrossist! Som en del av vårt team kommer du att arbeta med orderplock, in- och utleveranser samt säkerställa att våra varor hanteras på ett effektivt och noggrant sätt.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av lagerarbete (meriterande men inget krav)
Är noggrann, ansvarsfull och trivs med fysiskt arbete
Kan arbeta både självständigt och i team
Har truckkort (meriterande)
Vi erbjuder:
Trygg anställning i ett växande företag
Trevligt arbetsklimat och engagerade kollegor
Möjlighet till utveckling och karriär inom logistik
