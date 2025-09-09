Lagerarbetare
Randstad AB / Lagerjobb / Norrköping Visa alla lagerjobb i Norrköping
2025-09-09
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-09Dina arbetsuppgifter
Har du erfarenhet av lagerarbete och truckkörning? Vill du ha ett extrajobb inför hösten och vintern som ger dig möjlighet att utvecklas? Då kan det vara dig vi söker!
Nu söker vi efter engagerade och erfarna lagermedarbetare och truckförare för extrajobb. Vi söker dig som redan har en annan huvudsaklig sysselsättning, antingen som student, pensionär eller med ett annat deltidsarbete på minst 50%.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos vår kund. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver det erbjuds du även en mängd karriärmöjligheter, får möta olika företagskulturer och erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett välfyllt CV. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det viktigt med god samarbets- och kommunikationsförmåga. Som person ser vi att du är drivande och van att arbeta självständigt. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Urval kommer att ske löpande så tveka inte att skicka in ditt CV redan idag. Vid frågor eller funderingar, kontakta Talent Manager johan.lykkehammar@randstad.se
OBS! Vi tar ej emot ansökningar via mejl, ansök smidigt genom vår hemsida. Vi ser fram emot din ansökan!
Ansvarsområden
En flexibel inställning till varierande arbetstider.
lagerplock
lossa container
truckkörningKvalifikationer
Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
Erfarenhet av lagerarbete.
Truckkort A1-4, B1-6
Svenska i tal o skriftOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Hourly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9498859