Lagerarbetare
2025-09-01
Har du ett intresse för bilar, teknik och lager? Vill du vara med och bidra till att göra EBD till branschens bästa servicebolag? Då kan du vara den vi söker som lagerarbetare till vår anläggning i Västerås!
Varför välja EBD?
EBD är mer än bara en arbetsplats - det är en möjlighet att forma din framtid. Vi är en inkluderande organisation som värdesätter dina kompetenser och erbjuder dig chansen att växa genom utbildning, stöttning och goda utvecklingsmöjligheter. Hos oss blir du en nyckelspelare i att skapa hållbara och innovativa lösningar.
Vi bryr oss om våra medarbetares välmående både på och utanför jobbet. Därför erbjuder vi trygghet och en arbetsmiljö där du kan trivas och utvecklas.
Som lagerarbetare hos oss kommer du att arbeta med:
Truckkörning
Lagerläggning av inkommande gods
Orderplock och hantering av utleveranser
Underhåll och utveckling av lagermiljön
Distribution av däck och hjul inom Mälardalen
Packning, returhantering och andra förekommande arbetsuppgifter
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har truckkort (B1 & B2) och B-körkort
Har god fysik och är van vid tunga lyft
Behärskar svenska flytande i tal och skrift
Har ett utpräglat ordningssinne och känsla för kvalitet
Är positiv, samarbetsvillig och flexibel
Har erfarenhet av logistik
Anställningsform och placering
Tjänsten är en visstidsanställning under vår däcksäsong med placering på EBD Scandinavia i Västerås. Arbetstiderna kan variera mellan dagtid och kvällstid beroende på behov.
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi arbetar aktivt för en jämnare könsfördelning och ser gärna kvinnliga sökande till denna tjänst.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
