Lagerarbetare - Ananth, Christhian - Lagerjobb i Malmö

Ananth, Christhian / Lagerjobb / Malmö2020-03-10Om Lagerarbete.seLagerarbete.se erbjuder annonsering- och rekryteringstjänster till företag, organisationer och myndigheter. Genom ett brett utbud av tjänster inom lagerområdet erbjuder vi våra kunder innovativa lösningar, långsiktiga relationer och en pålitlig partner. Varje dag sätter vi människor i arbete och matchar kompetens med behov i lagerbranschen.Till dig som vill arbeta dagtid i ett företag med bra arbetsförhållanden och centralt i Malmös innerstad.Tjänsten är på heltid med fast månadslön under sex månader eller längre. Till en början kommer du att vara uthyrd via oss, men med goda möjligheter att senare få en direktanställning hos kunden. Startdatum för tjänsten är 200327 - så ansök redan idag!Arbetsuppgifterna innefattar plock- och pack men andra lager relaterade arbetssysslor kan förekomma.Om digDu är en driven person som är van vid att ta egna initiativ och gärna jobbar självständigtDu är lösningsorienterad och självgående men är inte heller rädd för att fråga om hjälp när du stöter på problem som du inte kan lösa på egen handDu är kommunikativ och har lätt för att samarbeta med andraDu är ordningsam, flexibel och bidrar gärna med idéer och förslag på förbättringar i arbetetDu har goda kunskaper i svenska, i både tal och skriftOm digVi söker dig som är målinriktad och är lite av en tävlingsmänniska samtidigt som du tycker om ordning och reda och har en hög arbetsmoral. Du kan arbeta både självständigt och i grupp och har lätt för att samarbeta och se din roll i arbetslaget. Du ser inga hinder i att lära dig nya saker och ta in ny information för att ständigt sträva efter att bli ännu bättre som arbetstagare och person. Du är snabb i tanken och gillar tempo i ditt arbete.Vi har inga som helst krav på ålder eller meriter. Hos oss är din personlighet och inställning viktigare än dina tidigare arbeten. Om du inte har erfarenhet så kommer du få nödvändig utbildning på plats.På grund av stort antal sökande kommer vi inte hinna besvara frågor via telefon gällande denna annons under pågående annonseringsperiod. Vi svarar självklart gärna på frågor gällande tjänsten om du blir kallad till en intervju.2020-03-10Sista dag att ansöka är 2020-03-13Ananth, Christhian5141320