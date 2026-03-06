Lagerarbetare - Strängnäs
2026-03-06
Vi söker nu personal till våran kund inom lager & logistik.
Du kommer att bli anställd av Arena personal och uthyrd till en kund. För rätt person finns det goda utvecklingsmöjligheter.
Du kommer arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter inom branscherna såsom plock, pack, sortering etc. Beroende på vilken kund du arbetar hos kan tunga lyft förekomma och i vissa fall krav på truckkort.
Du är fysiskt frisk och klarar av ett tungt och enformigt arbete. Du är tillgänglig och har viljan att utveckla dig. Arbetet hos kunden har varierande arbetstider, vilket ställer krav på att du är flexibel och är bekväm med att arbeta dag och kväll. Du kan komma att arbeta ensam eller i grupp, samt med instruktioner på svenska, vilket ställer krav på att du förstår och kan kommunicera på svenska. Arbetstiderna är varierande beroende på uppdraget.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och där ser vi gärna att du är trevlig, serviceminded, samarbetsvillig och ansvarsfull.
