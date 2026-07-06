Lagerarbetare - Stockholm - Extrajobb
STB Stockholm AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2026-07-06
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Next Bemanning söker nu lagerarbetare för extrajobb hos vår kund i Stockholm. Som lagerarbetare blir du en viktig del av det dagliga logistikflödet. Du hjälper till att säkerställa att varor hanteras effektivt, att ordrar skickas i tid och att lagret håller en hög nivå av ordning och struktur. Arbetet passar dig som gillar att hålla ett bra tempo och trivs med fysiska arbetsuppgifter.
Om rollen
Arbetsuppgifterna kan variera beroende på verksamhetens behov men innefattar bland annat:
Plock och pack av kundorder enligt fastställda rutiner
Mottagning, kontroll och registrering av inkommande leveranser
Sortering, märkning och placering av varor i lagret
Hantering av returer och enklare lageradministration
Registrering och uppdatering i lagerhanteringssystem
Bidra till ordning, struktur och en säker arbetsmiljö
Säkerställa ett effektivt och välfungerande logistikflöde
Vi söker dig som
Vi tror att du är en positiv och ansvarstagande person som gillar att arbeta praktiskt och samarbeta med andra.
Vi ser gärna att du:
Är noggrann och har ett strukturerat arbetssätt
Trivs i ett fysiskt arbete med ett högt tempo
Tar ansvar och arbetar självständigt när det behövs
Har en positiv inställning och god samarbetsförmåga
Är flexibel och kan arbeta vid behov
Kommunicerar på svenska eller engelska
Har grundläggande datorvana
Tidigare erfarenhet av lager eller logistik är meriterande men inget krav. Vi lägger stor vikt vid din inställning, arbetsmoral och vilja att bidra till teamets gemensamma mål.Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Plats: Stockholm
Anställningsform: Extrajobb / behovsanställning
Arbetstider: Flexibla arbetstider – dag, kväll eller helg beroende på verksamhetens behov
Start: Omgående eller enligt överenskommelseSå ansöker du
Låter detta som rätt extrajobb för dig? Skicka in din ansökan redan idag. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare STB Stockholm AB
(org.nr 559162-9422), https://nextbemanning.se/ Arbetsplats
Next Bemanning Jobbnummer
9994054