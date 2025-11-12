Lagerarbetare - Heltid
2025-11-12
Är du noggrann, effektiv och trivs med att arbeta i ett högt tempo? Nu söker vi en lagerarbetare på heltid i Solna till en väletablerad kund inom logistik och distribution.
Om rollen
Som lagerarbetare blir du en viktig del av det dagliga logistikarbetet. Du hanterar inkommande och utgående gods, plockar och packar varor samt ser till att lagret hålls i ordning. Arbetet passar dig som gillar struktur, tempo och att arbeta både självständigt och i team.

Dina arbetsuppgifter
Plocka, packa och förbereda varor för leverans
Ta emot, kontrollera och registrera inkommande gods
Lasta och lossa leveranser
Hålla ordning och reda i lagermiljön
Bidra till en säker och effektiv arbetsplats
Vi söker dig som
Är noggrann, ansvarstagande och gillar att arbeta fysiskt
Har tidigare erfarenhet av lagerarbete eller logistik (meriterande men ej krav)
Har grundläggande datorvana och kan arbeta med lagersystem
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Trivs med att arbeta i team men kan även ta egna initiativ
Meriterande:
Truckkort (A och/eller B)
Erfarenhet av plock med handdator eller scanner
Vi erbjuder
En heltidstjänst i ett stabilt och växande företag
Trygg anställning med kollektivavtal och schyssta villkor
Introduktion och utbildning vid start
Trevligt team med engagerade kollegor
Möjlighet till utveckling inom logistik och lagerhantering
Om anställningen
Ort: Solna
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Dagtid, viss skiftgång kan förekomma
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning
Start: Enligt överenskommelse Så ansöker du
