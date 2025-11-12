Lagerarbetare - Heltid

Hirely AB / Lagerjobb / Solna
2025-11-12


Är du noggrann, effektiv och trivs med att arbeta i ett högt tempo? Nu söker vi en lagerarbetare på heltid i Solna till en väletablerad kund inom logistik och distribution.

Om rollen

Som lagerarbetare blir du en viktig del av det dagliga logistikarbetet. Du hanterar inkommande och utgående gods, plockar och packar varor samt ser till att lagret hålls i ordning. Arbetet passar dig som gillar struktur, tempo och att arbeta både självständigt och i team.

Publiceringsdatum
2025-11-12

Dina arbetsuppgifter
Plocka, packa och förbereda varor för leverans

Ta emot, kontrollera och registrera inkommande gods

Lasta och lossa leveranser

Hålla ordning och reda i lagermiljön

Bidra till en säker och effektiv arbetsplats

Vi söker dig som

Är noggrann, ansvarstagande och gillar att arbeta fysiskt

Har tidigare erfarenhet av lagerarbete eller logistik (meriterande men ej krav)

Har grundläggande datorvana och kan arbeta med lagersystem

Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Trivs med att arbeta i team men kan även ta egna initiativ

Meriterande:

Truckkort (A och/eller B)

Erfarenhet av plock med handdator eller scanner

Vi erbjuder

En heltidstjänst i ett stabilt och växande företag

Trygg anställning med kollektivavtal och schyssta villkor

Introduktion och utbildning vid start

Trevligt team med engagerade kollegor

Möjlighet till utveckling inom logistik och lagerhantering

Om anställningen

Ort: Solna

Omfattning: Heltid

Arbetstider: Dagtid, viss skiftgång kan förekomma

Anställningsform: Tillsvidare med provanställning

Start: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se

Arbetsplats
Talentry

Jobbnummer
9602183

