Lageransvarig till Smålands Stål
2026-01-20
Nu söker vi en lageransvarig till Smålands Stål i Lanna. Har du erfarenhet av lagerarbete med en hög servicekänsla? Låter det intressant? Ansök idag! Vi arbetar med löpande urval så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Smålands Stål
Smålands Stål är en del av Handelsstålsgruppen som ägs av Tibnor. I gruppen ingår 15 bolag i några av Sveriges mer industritäta områden. Med ett komplett sortiment av stål och metaller samt bearbetningstjänster som kapning, blästring och målning verkar dotterbolagen lokalt och nära kunderna för att erbjuda trygga och snabba leveranser.
Smålands Stål har lokalt lager och säljkontor i Lanna.
Om rollen
Som lageransvarig hos Smålands Stål har du ett helhetsansvar för lagerverksamheten, med fokus på godsmottagning, lagerhållning och leverans till kund. Rollen innefattar ansvar för att säkerställa korrekta lagersaldon, genomföra lagerplock samt arbeta i produktionen genom kapning av material och tillhörande leveranser. Då verksamheten befinner sig i en tillväxtfas förväntas du även introducera och utbilda ny personal i takt med att organisationen utvecklas.
I din vardag deltar du aktivt i daglig styrning och förbättringsarbete, där arbetsuppgifter planeras, prioriteras och fördelas. Du ansvarar för mottagning och lagring av material, utleveranser till kund samt daglig tillsyn av truckar och traverser. Rollen omfattar även genomförande av inventeringar, inköp till lager samt transportplanering i nära samarbete med kund.
För att lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet från en liknande tjänst inom lager eller logistik. Eftersom målet är att utveckla och ta lagerverksamheten till nästa nivå, förväntas du ha god kunskap inom 5S samt erfarenhet av att driva förbättringsprojekt och utbilda andra inom området. Du har erfarenhet av LEAN-produktion, liksom vana att leda daglig styrning och arbeta strukturerat med mål- och förbättringsarbete.
Proaktivt underhåll, inklusive planering och genomförande, är en naturlig del av ditt arbetssätt. Rollen kräver även god datorvana, då du arbetar i flera system, samt att du är ordningsam och strukturerad i ditt arbete.
Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra och har god kommunikativ förmåga även i pressade situationer. För att skapa resultat har du ett starkt driv och engagemang samt en god förståelse för företagets kunder och affär, vilket genomsyrar ditt sätt att arbeta.
Krav för tjänstenTidigare arbetslivserfarenhet från liknande tjänst
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Goda datorkunskaper och tidigare erfarenhet av att arbeta i ett affärssystem
B-Körkort
Goda kunskaper inom 5S
Meriterande för tjänstenErfarenhet av LEAN-arbete eller LEAN-produktion
Tidigare erfarenhet inom stålbranschen och god produktkännedom inom stål och metall
Tidigare erfarenhet av affärssystemet SAPÖvrig information
Startdatum: Så snart som möjligt eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Ort: Kapvägen 1 i Bredaryd, Lanna
Du söker tjänsten genom att besvara några frågor och bifoga ditt CV eller länka din Linkedin-profil. De kandidater som uppfyller grundkraven kommer att få en länk till ett personlighetstest och ett logiskt tänkande test. De som går vidare därefter bjuder vi in till digital intervju. Vi arbetar kompetensbaserat genom hela rekryteringsprocessen.
Vid anställning kommer vi att begära att se ett utdrag ur belastningsregistret.
Om du har frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Ida Mossnelid via 076-006 62 95 och ida@stegra.nu
.
Stegra Rekrytering AB hanterar hela rekryteringsprocessen och alla frågor om tjänsten besvaras av Stegra.
