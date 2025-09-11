Lageransvarig till Equipnor AB
2025-09-11
Är du en strukturerad och lösningsorienterad person som trivs med ansvar? Vill du arbeta i en verksamhet där varje detalj kan göra skillnad? Då kan du vara den vi söker till tjänsten som Lageransvarig hos Equipnor AB.
OM TJÄNSTEN
Vi växer - och nu behöver vi stärka upp vårt team med en noggrann och driven person som vill ta fullt ägarskap för vårt lager. Som Lageransvarig på Equipnor AB spelar du en avgörande roll i att säkerställa att rätt produkter finns på rätt plats, i rätt tid - till kunder där varje leverans räknas. Du ansvarar för den dagliga driften av lagret och arbetar både strategiskt och operativt för att optimera våra flöden. Du arbetar till stor del självständigt på lagret.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
• Driva och utveckla lagerverksamheten med fokus på effektivitet och noggrannhet
• Ansvara för godsmottagning, plockning, packning och utleveranser
• Lagerinventering och rapportering
• Skapa och följa upp arbetsrutiner och processer
• Kontinuerlig kontakt med inköp, sälj, service och övriga interna funktioner
• Arbete i affärssystem och logistikplattformar
• Kvalitetssäkring av produkter och leveranser
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare erfarenhet av lagerarbete och logistik - gärna som lageransvarig eller liknande roll
• Är van att arbeta självständigt och ta ansvar för både operativt och administrativt lagerarbete
• Är organiserad, strukturerad och har ett öga för detaljer
• Trivs i ett högt tempo och kan prioritera när det behövs
• Har god datorvana och gärna erfarenhet av affärs-/lagerhanteringssystem
• Har B-körkort och behärskar svenska och engelska i både tal och skrift
Meriterande
• Erfarenhet från säkerhetsklassad verksamhet, tekniskt intresse och/eller arbete mot offentlig sektor
• Truckkort
• Utbildning eller erfarenhet av hantering av farligt gods
• Genomförd värnplikt, militär grundutbildning eller motsvarande tjänstgöring
Du erbjuds:
• En viktig nyckelroll i ett företag med stark tillväxt och tydligt uppdrag
• Möjligheten att påverka och utveckla lagerverksamheten från grunden
• Ett tight team med högt engagemang och stolthet i det vi levererar
• Trygga anställningsvillkor och goda möjligheter till personlig utveckling
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. För denna tjänst kommer även en bakgrundskontroll att genomföras i slutskedet av rekryteringsprocessen.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Equipnor är en leverantör av högkvalitativ utrustning till svenska myndigheter inom försvar, polis och krisberedskap. Vi är en del av NFM Group och jobbar med innovativa lösningar inom luft, hav och mark. Hos oss får du chansen att arbeta i en dynamisk och ansvarstagande miljö med starka internationella samarbeten.
Är du redo att bidra till Sveriges säkerhet tillsammans med oss? Välkommen att bli en del av Equipnor!
Ersättning
