Lageransvarig heltid 100% tillsvidare - XXL Sport & Vildmark AB - Säljarjobb i Göteborg

XXL Sport & Vildmark AB / Säljarjobb / Göteborg2021-07-07XXL - ett eldorado för sport- och vildmarksälskare.Våra stora varuhus erbjuder ett enormt utbud av kända varumärken till extra låga priser inom sport- och vildmarksprodukter. Hos oss hittar du fotbollsskor, skidor, hockeyutrustning, tennisracketar, löparskor, golf, tält, utrustning till jakt plus mycket mycket mer.XXL är Nordens mest expansiva sport- och vildmarkskedja. Nu fortsätter resan i Sverige. Vi skall bli störst, och det ska vi uppnå tack vare vår stora passion och vårt skickliga affärsmannaskap.Om du har extra stort intresse för sport och vildmark.Om du är positiv, utåtriktad, gillar ha roligt på jobbet och älskar att sälja. Då anser vi att du har DET inom dig.Då är det DIG vi söker.I affärsplan har vi inskrivet: Vi skall vara bäst, vi skall tjäna pengar, vi skall ha kul!Med den parollen är vi nu störst i Norden.Lageransvarig SisjönXXL Sport & Vildmark - den kompletta destinationen för sport och vildmarksentusiaster! Genom att kombinera ett stort utbud av de främsta varumärkena med passionerad och kunnig personal kan vi erbjuda varje gäst den bästa upplevelsen - likväl under köptillfället som utomhus. Just add you.2021-07-07I rollen som Lageransvarig kommer du arbeta för att optimera logistikflödet mellan lager och varuhus enligt framtagna strategier och uppsatta mål. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att säkerställa hög lagerkvalitét, både gällande ordning och reda såväl som korrekta lagersaldon. Att mottag, in- och utleveranser och inventeringar genomförs korrekt och enligt uppsatta rutiner. Du arbetar utifrån ett helhetsperspektiv i syfte att effektivisera och maximera försäljning och kundnöjdhet. Du förväntas också motivera, inspirera och utveckla dina medarbetare i syfte att nå uppsatta mål och förväntningar. Du är en del av After Sales-teamet i varuhuset.Exempel på arbetsuppgifter :Varumottagning och varupåfyllningReklamationshanteringLeda och coacha lagerteamet mot gemensamma målSäkerställa korrekt lagerbehållningVi söker dig som tidigare arbetat på lager och har god kunskap och erfarenhet kring service och reklamationer. Vi ser gärna att du är social, passionerad, effektiv och alltid sätter kunden först. Du behärskar det svenska språket flytande i tal och skrift och har även goda datakunskaper.Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet inom ledarskap och konflikthantering.Arbetsplats : Sisjön GöteborgArbetstid : SkiftLön : Handels kollektivavtalAnställningsform : TillsvidareTillsättning : 1 augusti eller enlig övrenskommelseVi ser fram emot din ansökan.Ansök senast [2021-08-31].Rekrytering och intervjuer sker löpande så dröj inte med din ansökan.Varaktighet, arbetstidSkift TillsvidareEnligt avtal + BonusSista dag att ansöka är 2021-08-31Xxl Sport & Vildmark AB5851649