Lageransvarig - Hako Ground & Garden AB - Grovplåtslagarjobb i Halmstad

Hako Ground & Garden AB / Grovplåtslagarjobb / Halmstad2021-07-04Hako Ground & Garden AB har idag ett brett sortiment med över 300 olika maskiner för skötsel av inomhus- och utomhusytor. Som generalagent för flera välkända, starka varumärken borgar vi för att våra maskiner håller en hög kvalitet och att en tillförlitlig service alltid finns nära dig. För enkelhetens skull har vi delat upp våra maskiner i fem olika affärs-/produktområden som vi kallar för Städ, Golf, Park & Mark, Begagnat och Hem & Trädgård. Vi har dessutom affärsområdet Service, som sköter om all övergripande service och eftermarknad av alla våra maskiner.Hako Ground & Garden AB med dotterbolagen Hako Ground & Garden AS i Norge och Oy Hako Ground & Garden Ab i Finland ingår i den tyska industrigruppen Hako Holding GmbH. Det Svenska bolagets huvudkontor ligger i Halmstad och vi har dessutom försäljnings- och servicekontor i Stockholm, Malmö, Västerås och Kumla. Koncernen i Skandinavien har ca 135 anställda och omsätter ca 500 MSEK.För mer information besök gärna www.hako.se Hako Ground & Garden växer och nu har vi möjligheten att välkomna ytterligare stjärnor till vårt team i Halmstad.Är det dig vi söker?Vi behöver förstärka vårt team med en LageransvarigTeamet består av en lageransvarig, en lagermedarbetare samt 3 orderkoordinatorer och Logistikchef. Tjänsten innebär ca 50 % arbete som lageransvarig och resterande tid arbetar man som lagermedarbetare.Dina främsta arbetsuppgifter kommer att vara:Lageransvarig ansvarar för både inkommande och utgående lager samt alla mellanlager i verksamheten. Lageransvarig har även ansvaret för att sammanställa och expediera order till kunderna och tar ett stort ansvar kring arbetsmiljön i och med ägandeskapet för truckar och trucktrafik i lager tillsammans med logistikchefen. Du ska också samordna med order-koordinator gällande bevakning av när monterings-orders och kund-orders blir komplettaVidare är personen ansvarig för inventering, frakter, planläggning/samordning av leveranser till dotterbolag och filialer samt planering av inleveranser av containrar. Tjänsten innebär också att Lager-lägga inkommande varor i SAP samt att ansvara för fysisk hantering av in- och utleveranser vilket delegeras till truckpersonal.Våra önskemål till dig:Erfarenhet av ett liknande arbeteVi ser gärna att du har erfarenhet av förbättringsarbeteKrav på kunskap inom SAP alt liknande affärssystem och Excel.Ordningsam och struktureradGod kunskap både muntlig/skriftlig i engelska och svenska.Vad Hako Ground & Garden erbjuder digSom anställd på Hako erbjuds du en tjänst med mycket frihet i ett stabilt och växande företag.Vi bryr oss om vår personal och för rätt person finns stora möjligheter att utvecklas!Varaktighet, arbetstid100. Tillträde: Snarast Tillsvidareanställning2021-07-04FastlönSista dag att ansöka är 2021-08-15Hako Ground & Garden AB5845486