Lager-och logistikansvarig till Jönköping
2025-09-05
Skårebo energi AB söker nu en erfaren och engagerad lager/logistikchef till Jönköping. I rollen kommer du att samverka i en aktiv nyckelroll tillsammans med övriga kollegor, där du ansvarar för bland annat planering, genomförande, och uppföljning av befintliga eller nya logistikprocesser i teori och praktik. Detta för att säkerställa maximal kundnöjdhet och effektiv hantering av våra produkter och flöden samt intern servicenivå.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar bland annat:
Leda och utveckla företagets logistik och lager utefter satta och framtida gemensamma mål.
Säkerställa effektiva varuflöden från inköp till inleverans, inklusive mottagning, lagring, plock och distribution, samt möjliggöra en digital utveckling inom området.
Optimera transportlösningar och valda tjänster med valda partners tillsammans med inköpsavdelningen.
Ansvara för kostnadsmedvetenhet inom ansvarsområdet med syfte att ständigt optimera verksamheten.
Implementera förslag och beslut i daglig verksamhet.
Leda och coacha kollegor på avdelningen.
Säkerställa att logistikprocesser mm följer gällande lager, certifieringar, regler och gällande policys inom företaget samt koncern. Vi arbetar enligt SAM och SBA.
Sätta mål och följa upp KPI:er inklusive inventeringar.
Erfarenhet, engagemang, mogenhet samt viljan att bidraga i det dagliga ser vi som viktiga delar, samt bred kunskap inom systemstöd.
För att lyckas i rollen bör du vara driven, nyfiken, strategisk och operativ samt ha koll på detaljerna genom att själv vara delaktig i de dagliga utmaningarna och beredd att hugga i där behovet finns sett till en helhet. I rollen ingår visst personalansvar.
Vad du kan förvänta dig:
Dagar med högt tempo i en ung framåtriktad verksamhet med engagerade kollegor som individuellt besitter hög kompetens och mognad samt hjärta och humor.
Möjlighet att sätta egen prägel på verksamheten och driva förbättringar genom förslag och beslutade åtgärder för att bidraga till att företaget kan ta nästa steg i utvecklingen.
En arbetsplats med stor del eget ansvar där öppenhet, god kommunikation, hjälpsamhet, drivkraft och gemenskap är hörnstenar.
Låter detta som att det skulle passa dig som handen i handsken? Då mailar du oss din ansökan med CV och personligt brev till jobba@skarebo.se
Skårebo tar ordet!
Skårebo har förmånen att utgöra Skandinaviens största nisch leverantör inom e-mobility av laddlösningar, egenutvecklade och tillverkade tillbehörsprodukter, kundanpassad lagerhållning, logistik- och betaltjänster och besitter det sällsynta helhetserbjudandet i form av att kunna erbjuda allt detta under ett och samma tak. Mot denna bakgrund så har vi höga ambitioner och goda utsikter inför framtiden.
Vi undanber oss kontakt från reklam-och rekryteringsfirmor i samband med denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: jobba@skarebo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lagerchef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skårebo Energi AB
(org.nr 559277-1355), http://www.skarebo.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skårebo energi AB Kontakt
Ester Fredin jobba@skarebo.se 010-33 33 319 Jobbnummer
9495655