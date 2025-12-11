Lager- & Inköpschef till Stenvalls Trä AB
Om Stenvalls Trä AB
Stenvalls Trä AB är ett genuint familjeföretag som startade som ett snickeri i Sikfors 1947. I dag driver vi en modern industrikoncern som verkar från skogen till färdig träprodukt, med verksamhet i Sikfors, Luleå/Bergnäset, Örarna, Seskarö och Piteå/Lövholmen. Vi producerar klimatsmarta trävaror för både den svenska marknaden och export - där ca 70 % av volymen går internationellt. Stenvalls Trä AB sysselsätter 275 medarbetare och omsätter cirka 1,7 Mdkr.
Koncernen omfattar även bolag som Kallax Flyg, Stenvalls Skogar, XL-Bygg Stenvalls, Genesis IT och flera fastighetsbolag.
Vår kultur präglas av entreprenörsanda, långsiktighet och ansvar. Vi tror på prestigelöshet, handlingskraft och en nära dialog mellan avdelningar. De senaste åren har vi investerat över en miljard kronor i att modernisera och utveckla våra verksamheter - och vår resa fortsätter.
Våra kärnvärden är modiga, handlingskraftiga och äkta. Dessa genomsyrar Stenvalls verksamhet, både i det operativa såväl som i det strategiska arbetet.
Nu söker vi en Lager- & Inköpschef som vill vara med och bygga en ny, sammanhållen och professionell funktion som spänner över fem anläggningar.
Om rollen
Som Lager- & Inköpschef hos Stenvalls Trä får du ett helhetsansvar för vår lager- och inköpsfunktion som är placerad på fyra orter. Rollen är ny och innebär att du bygger upp, leder och utvecklar arbetssätt, struktur, leverantörsstrategi och gemensamma processer för Stenvalls Träs verksamhet.
Du har personal och arbetsmiljöansvar för fem lager- och inköpsadministratörer placerade på fyra anläggningar, rapporterar direkt till VD och ingår i ledningsgruppen. Du arbetar både strategiskt och hands-on i nära samarbete med produktion, underhåll och övriga processer.
Detta är en roll för dig som vill ta en operativt nära, affärskritisk och utvecklingsorienterad chefsroll med stort mandat att skapa ordning, enhetlighet och effektivitet.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Som Lager- & Inköpschef ansvarar du för att:
• Leda, utveckla och samordna lager- och inköpsarbetet på våra anläggningar
• Etablera gemensamma processer, rutiner och arbetsmetoder
• Säkerställa tillgänglighet av reservdelar, förbrukningsmaterial och kritiska artiklar
• Driva upphandlingar, förhandlingar och leverantörsdialoger
• Konsolidera leverantörer och säkerställa kostnadseffektiva avtal
• Optimera lagernivåer, artikelstruktur och KPI-uppföljning
• Arbeta nära produktion och underhåll för att säkra driftsäkerhet och arbetsflöden.
• Utveckla och kravställa systemstöd - främst Mainter
• Följa upp avvikelser, kvalitet, leveransprecision och resultat
• Bidra aktivt i ledningsgruppens strategiska arbete
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg, strukturerad och erfaren inom lager, inköp och industriell produktion. Du är van att leda team, bygga processer och skapa enhetlighet - särskilt i miljöer där flera orter arbetar på olika sätt.
Du har en kombination av operativ närvaro och förmågan att driva långsiktiga förbättringar. Du är orädd, prestigelös och handlingskraftig - och trivs i en kultur där det händer mycket och där du själv förväntas kliva fram.
• Flera års erfarenhet av inköp, leverantörsarbete och förhandlingar
• Erfarenhet av lagerstyrning, materialflöden och industriell produktion
• Dokumenterad ledarerfarenhet i operativ miljö
• Förmåga att bygga struktur, ordning och gemensamma arbetssätt
• God systemvana (gärna erfarenhet av lager- eller underhållssystem)
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• B-körkort
Meriterande
• Erfarenhet av industri, produktion eller processindustri
• Erfarenhet av Mainter eller liknande system
• Erfarenhet av projektledning och digitalisering av flöden
• Erfarenhet av arbete med ISO, kvalitetssystem eller internkontroll
• Finska språkkunskaperDina personliga egenskaper
Vi tror att du är:
• Tydlig, stabil och prestigelös i ditt ledarskap
• Strukturerad och bra på att skapa ordning i komplexa flöden
• Handlingskraftig och trygg i beslut
• Relationsskapande och kommunikativ
• Lösningsorienterad och van vid att hantera snabba förändringar
• En ledare som bygger förtroende, delaktighet och samarbete
Varför Stenvalls Trä?
Det här är en unik möjlighet för dig som vill forma och driva en nyckelfunktion i en stark och expansivt bolag. Hos oss får du:
• Stort mandat att påverka och utveckla en avdelning med stor potential
• Arbeta nära produktion, underhåll, ledning och verksamhetens kärna
• En roll där du kan skapa ordning, struktur och långsiktiga arbetssätt
• En prestigelös kultur med korta beslutsvägar
• En arbetsgivare med stark värdegrund: modig, handlingskraftig, äkta
Du får en genomarbetad introduktion där du lär känna alla anläggningar, nyckelpersoner, system och flöden - med stöd från VD, COO, produktionschefer och underhåll.
Praktisk information
Titel: Lager- & Inköpschef
Placeringsort: En av våra anställningsorter
Anställningsform: Tillsvidare, heltid
Startdatum: Q1 2026 eller enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Resor: Regelbundna resor mellan anläggningarnaSå ansöker du
Denna rekrytering hanteras av Adecco. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:
Tommy Norberg
Rekryterare & Area Branch Manager
073-684 70 99tommy.norberg@adecco.se
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
