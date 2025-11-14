Lager och logistik
Arbetet är varierande - vissa dagar är det fysiskt lagerarbete, andra dagar med mix av administration på eget kontor. Du kommer att hantera inkommande och utgående leveranser, ankomstkontroller, dokumentation samt kontakt med leverantörer och kunder. Det förekommer även monteringsarbete i vår egen tillverkning.Dina arbetsuppgifter
Mottagning, plock och pack av gods
Leverantörskontakter, både på svenska och engelska, men även vissa kundkontakter
Lageradminsistration och inventering (affärssystem Visma/Spris)
Inom arbetsgruppen ingår även monteringsarbeteKvalifikationer
Erfarenhet av lagerarbete, montering och administrativa uppgifter
Goda kunskaper i Microsoft Office (Excel, Word, Outlook)
Erfarenhet av Visma/Spiris eller liknande affärssystem
God förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift
God förståelse för engelska, både tal och skrift
Körkort typ B
Truck- och traverskort (staplare och motviktstruck)
Vi söker dig som
Vi söker dig som vill bli en del av vårt team!
Vi är ett mindre företag med åtta engagerade medarbetare som nu söker en flexibel, strukturerad och ansvarstagande person som har lätt för att samarbeta till en kombinerad tjänst inom lager, montering och administration.
Vår rekryteringsprocess
Denna platsannons avser en hyrrekrytering, vilket innebär att IndustriSupport anställer den mest lämpande kandidaten och hyr ut denne till kundföretag under en viss period. Om samarbetet fungerar väl och båda parter är nöjda, erbjuds kandidaten en anställning hos kundföretaget. Denna anställningsform ger båda parter möjlighet att testa samarbetet innan de binder sig till en längre anställning.
I slutskedet av rekryteringsprocessen kan urvals- och drogtester förekomma. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag!
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten? Varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, vars kontaktuppgifter finns i annonsen.
Information om företaget
Somatherm VVS AB ligger i Arvika där vi har lager och kontor. Vi verkar inom VVS branschen och våra kunder består av fabrikanter, grossister och installatörer. Vår verksamhet bedriver försäljning inom tryckhållning (expansionskärl), avgasning & avskiljning samt VVS armatur.
Bli en del av IndustriSupport
IndustriSupport är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med över 25 års erfarenhet av att skapa framgångsrika samarbeten mellan företag och kompetenta medarbetare. Vi är specialiserade på rekrytering och bemanning inom en rad olika yrkesområden, och erbjuder långa kontrakt både på kollektiv- och tjänstemannasidan.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas genom att arbeta på olika arbetsplatser, lära dig nya arbetsuppgifter och bygga ditt eget nätverk av värdefulla kontakter - allt inom tryggheten av en stabil anställning. Vi tror på att personalen är företagets viktigaste tillgång och arbetar aktivt för att skapa en attraktiv arbetsmiljö där varje individ kan växa och trivas.
Vi erbjuder förmåner som kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård och friskvårdsbidrag. Genom att satsa på din personliga utveckling i arbetslivet strävar vi efter att vara en arbetsgivare som du kan lita på och trivas med under lång tid.
Vår framgång bygger på långsiktiga och starka relationer - både med våra medarbetare och våra kunder. Vår personal utmärker sig genom sin omfattande kunskap, sitt starka engagemang och sin genuina vilja att skapa framgång - för dig som kandidat och för de företag vi samarbetar med.
Läs mer om oss på www.industrisupport.com Ersättning
