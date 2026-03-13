Lackerare sökes - Kungälv
2026-03-13
Har du erfarenhet av lackering - eller brinner du för lackering även på fritiden? Då kan detta vara jobbet för dig.
Vår kund i Kungälv är en etablerad aktör inom industriell ytbehandling och lackering. Här arbetar du i en modern produktionsmiljö där precision, kvalitet och yrkesskicklighet står i fokus. Arbetet innefattar både våt- och pulverlackering och kräver ett öga för detaljer.Publiceringsdatum2026-03-13Dina arbetsuppgifter
Ansvara för lackeringsprocessen från förbehandling till färdig produkt
Blanda färg enligt kundkrav
Manuell våt- och pulverlackering
Kvalitetskontroller och arbete enligt höga kundkrav
Vi söker dig som
Har erfarenhet av våt- och/eller pulverlackering
Är noggrann och har god känsla för detaljer
Talar och förstår svenska väl
Har B-körkort och tillgång till bil
Gärna har ett genuint lackintresse - kanske lackerar du även på fritiden
Arbetstid: 2-skift
Vecka 1: Mån-fre 06.30-15.00 Vecka 2: Mån-tors 14.45-00.15
Vill du arbeta i en verksamhet där kvalitet och yrkesstolthet värderas högt? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.
Om WRKFRC
WRKFRC har med fokus på rätt kandidat på rätt plats supportat tillverkningsindustrin i väst Sverige sedan 2009. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsbolag, vilket betyder att vi följer kollektivavtal och kompetensförtagens stadgar.
