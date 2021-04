Laboratorietekniker vattenlab, sommarjobb - Region Gotland, Laboratoriemedicinskt centrum Gotland - Kemiingenjörsjobb i Gotland

Region Gotland, Laboratoriemedicinskt centrum Gotland / Kemiingenjörsjobb / Gotland2021-04-13Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård på Gotland. Våra cirka 1500 medarbetare värnar patientens bästa med fokus på trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet.Ö-läget kräver det stora sjukhusets resurser och innebär samtidigt det mindre sjukhusets närhet och samhörighet. Inom sjukvården på Gotland byggs nära samarbeten snabbt, beslutsvägarna är korta vilket skapar smidighet för patienter och medarbetare.Till Visby lasarett, vackert beläget strax intill ringmuren vid Östersjöns strand, söker vi nu dig som vill göra en viktig insats i ett engagerat flerprofessionellt gäng. Laboratorie Medicinskt Centrum Gotland är ett multidisciplinärt sjukhuslaboratorium där klinisk mikrobiologi, klinisk kemi, transfusionsmedicin, klinisk fysiologi och ett vattenlaboratorium för kemiska och mikrobiologiska vattenanalyser ingår.Här lägger vi stor vikt både vid medarbetarnas trivsel och vid vårt kvalitetsarbete!Vi söker nu en semestervikarie till vattensektionen under sommarperioden fram till 2021-09-05, med möjlighet till förlängning.2021-04-13LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland är ett mindre sjukhuslaboratorium. Därför har vi stora möjligheter till varierade arbetsuppgifter och ständig utveckling. Möjlighet finns att du kan få arbeta brett med både mikrobiologiska och kemiska vattenanalyser, beroende på din profil. Huvudsysslan under sommaren kommer dock att vara inom mikrobiologi.Arbetsuppgifterna omfattar sedvanliga automatiserade och manuella analysmetoder men även reagensberedning, provmottagning, administration och registrering av prover ingår. Under senhösten 2020 bytte laboratoriet labbdatasystem vilket har möjliggjort att gå in i en förändringsprocess mot mer digitala lösningar. Du kommer få möjlighet att vara med och utveckla det arbetet vidare.Du kommer att ha kontakt med provtagningspersonal och övriga kunder.Du arbetar på schema måndag till fredag med en schemalagd kväll i veckan. Helgtjänstgöring kan förekomma vid behov.Du som söker bör ha en naturvetenskaplig högskoleutbildning inom antingen biologi eller kemi eller motsvarande. Meriterande är om du har praktisk erfarenhet av livsmedelsmikrobiologi eller analytisk kemi. Ett stort plus är om du har vana att arbeta i LIS och vill vara med och utveckla digitala lösningar. Vi söker också dig som har en pågående naturvetenskaplig högskoleutbildning inom nämnda områden.Du har ett positivt bemötande gentemot våra kunder och har förmågan att förklara och hjälpa dem med frågeställningar.Förutom god datorvana är du noggrann, har god samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt. Det är viktigt att du gillar att arbeta med varierade arbetsuppgifter och lära dig nya saker.ÖVRIGTInför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/flytta-hit/ På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.Varaktighet, arbetstidHeltid. Sommarjobb / Säsongsanställning Tillträde enligt överenskommelse med varaktighet under sommarperioden fram till 2021-09-05, med möjlighet till förlängning.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-09Region Gotland, Laboratoriemedicinskt centrum Gotland5688120