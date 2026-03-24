Laboratorietekniker sommarvikariat
2026-03-24
Vill du arbeta med frågor som påverkar människors vardag - varje dag?
På Teknik- och serviceförvaltningen i Enköpings kommun arbetar vi med det som får samhället att fungera. Vi planerar, utvecklar och förvaltar gator, parker, vatten och avlopp, fastigheter och andra samhällsviktiga funktioner. Vårt arbete märks i vardagen - när vattnet rinner, när vägarna är framkomliga och när våra offentliga miljöer är trygga och attraktiva.
Nu söker vi en vikarierande laboratorietekniker till Vatten och avlopp under sommaren 2026.
Vatten- och avloppsverksamheten, har ca 50 medarbetare. Vi planerar för, producerar och levererar dricksvatten samt avleder och renar spill- och dagvatten. Vi förvaltar och förädlar distributionsnät, avloppsanläggningar och dricksvattenanläggningar. Enköping är expansivt och vi tar höjd för framtiden, där vi i vårt arbete planerar för nya områden och förtätningar. Här väntar oerhört spännande utmaningar, med projekt som ex. nytt avloppsreningsverk och framtidens dricksvattenförsörjning!Publiceringsdatum2026-03-24Arbetsuppgifter
Vi söker sommarvikarie till vårt trevliga team inom Vatten- och avloppsverksamhetens Lab- och kvalitetsgrupp. Laboratoriet är ackrediterat enligt ISO 17025 och består av fem engagerade medarbetare. Vårt uppdrag är att bedöma kvalitén på kommunens dricksvatten och rening av avloppsvatten. Hos oss deltar du i och bidrar till samhällsutvecklingen.
Arbetet innebär i huvudsak:
* Provhantering och analyser
* Laboratoriedisk
* Kontroll och underhåll av instrument
* Administrativt arbete, så som upprättande av avvikelser och dokumentation av olika slag.Kvalifikationer
För att vara rätt person måste du ha en pågående eller avslutad eftergymnasial utbildning inom kemi eller biologi. Du kan också ha en utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Det är meriterande om du har laboratorievana och erfarenheter av vattenanalyser.
Vi vill självklart att vi ska trivas med varandra och därför lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. I rollen är det viktigt att du är strukturerad och kvalitetsmedveten. Som person har du en god samarbetsförmåga och är självgående.
Digitala verktyg, data och nya tekniska möjligheter exempelvis AI-baserade stöd blir en allt viktigare del av hur vi arbetar. Därför vill vi att du är van att arbeta i digitala verktyg, använda AI-lösningar och ser teknik som ett naturligt stöd i ditt arbete. Med ett utvecklingsorienterat arbetssätt bidrar du till att förbättra hur vi arbetar och utvecklar verksamheten.
Vidare så måste du ha mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska och vara över 18 år. Sommarvikariatet sträcker sig mellan juni augusti 2026.
ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan!
På Teknik- och serviceförvaltningen i Enköpings kommun arbetar vi för att skapa en hållbar och väl fungerande vardag både idag och i framtiden. Med ansvar för fastigheter, allmän plats, VA, måltidsservice och servicefunktioner är vi en nyckelspelare i kommunens utveckling. Hos oss får du möjlighet att påverka, samarbeta och bidra till att nå en hållbarare och attraktiv kommun.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
Som en del av vår rekryteringsprocess kommer slutkandidat att behöva visa upp ett utdrag ur belastningsregistret (Kontroll av egna uppgifter). Utdraget beställs av den sökande från Polismyndigheten.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten via länken nedan och under rubriken "hantering av personuppgifter"https://enkoping.se/foretag-och-arbete/jobba-i-enkoping/kommunen-som-arbetsgivare.html
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314336".
Detta är ett heltidsjobb.

Enköpings kommun Teknik- och serviceförvaltningen
Laboratoriechef VA
Anna Gusén anna.gusen@enkoping.se
9815342