Laboratorietekniker - sommarvikarier
2026-03-06
Om SVA
Farliga djursmittor kan få allvarliga konsekvenser, från lidande hos djur och människor till ekonomiska förluster och störningar i matförsörjningen. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet som genom diagnostik, forskning och rådgivning stärker Sveriges förmåga att bekämpa djursjukdomar som utgör hot mot kritiska samhällsfunktioner. Friska djur - trygga människor.
Tjänsten är placerad vid avdelningen för kemi, miljö och fodersäkerhet (KMF) består av två sektioner med totalt cirka 30 medarbetare med olika naturvetenskapliga kompetenser. Kvalitetssäkring är en viktig del av vår verksamhet och vi verkar under såväl ackreditering enligt ISO 17025, som Good Laboratory Practice (GLP). Förutom rutinmässig analysverksamhet ägnar vi oss åt utveckling av metoder och verksamhet.
Inom sektionen för kemiska analyser arbetar vi främst med dopingkontroll av hästar, läkemedelsanalyser och analys av toxiner i foder och livsmedel. Den huvudsakliga analystekniken som används är UHPLC-MS/MS.
Avdelningen för kemi, miljö och fodersäkerhet söker tre sommarvikarier som kan hjälpa
till med provförberedande arbete och analyser i rutinverksamheten.
Vi erbjuder dig ett arbete där du ansvarar för att göra provförberedande arbete och analyser i vårt dagliga flöde av prover. Även andra arbetsuppgifter som påfyllning av material, registrering och märkning av prover kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som är minst 18 år gammal (på grund av att arbetet är förlagt på kemiskt laboratorium). Vi vill att du kan jobba under perioden 1 juni till 1 september 2026. Tidigare erfarenhet av laborativt arbete med biologiska prover behövs och du måste vara noggrann, följa de instruktioner som ges, och förstå vikten av att arbeta i en regulatoriskt styrd miljö.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som till exempel samarbetsförmåga och att du kan arbeta både självständigt och i grupp. Du måste kunna förstå instruktioner på svenska.
Meriterande
Det är meriterande om du arbetat med kemisk analys av biologiska prover med HPLC-MS/MS tidigare, och även om du har erfarenhet av vårt labdatasystem SVALA.Anställningsvillkor
Särskild visstidsanställning under perioden 1 juni till 1 september 2026. Övrig information
Med diagnostik, forskning och expertkunskap bidrar Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) till god djurhälsa och minskad smittspridning mellan djur och människor. Myndigheten förebygger och hanterar djursjukdomar som kan påverka samhälle, livsmedelsförsörjning, folkhälsa och ekonomi. Som beredskapsmyndighet ingår SVA i sektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten.
SVA är en statlig myndighet, vilket innebär att inkomna handlingar blir allmänna. Sökande med skyddad identitet ska kontakta oss direkt och inte ansöka via Varbi.
Tester och arbetsprov kan ingå i rekryteringsprocessen, och bakgrundskontroll kan komma att genomföras. Svenska medborgare som tillsvidareanställs krigsplaceras vid myndigheten. För vissa tjänster krävs säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585), och i vissa fall svenskt medborgarskap.
Inför rekryteringsarbetet har SVA tagit en medveten aktiv ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Väx och utvecklas på SVA - välkommen med din ansökan! Ersättning
