Laboratorieingenjör till Swedish Match - Mpya Sci & Tech AB - Biomedicinjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Mpya Sci & Tech AB

Mpya Sci & Tech AB / Biomedicinjobb / Stockholm2021-04-06Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och Moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och USA. Några välkända varumärken är General (snus), Longhorn (moist snuff) och ZYN (nikotinportionsprodukter utan tobak). Koncernen har 6 200 anställda och nettoomsättningen 2019 var 14 700 MSEK med ett resultat på 3900 MSEK. Swedish Match har huvudkontor i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.swedishmatch.com. Vill du bli en del av ett företag som främjar en positiv arbetsmiljö, och vara med och påverka för en rökfri värld? Swedish Match letar nu efter en laboratorieingenjör till analysgruppen Operations.Swedish Match är en internationell och börsnoterad koncern som utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken. Swedish Matchs avdelning Regulatory & Scientific Affairs (RSA) är bland annat ansvariga för att kvalitetssäkra befintliga och nyutvecklade produkter samt inkommande råvaror. Laboratoriet är certifierat (Swedac) enligt ISO 17025.Analysgruppen Operations som sitter på Maria Skolgata i Stockholm består av fem positiva medarbetare som med sina analyser stöttar både produktion och produktutveckling. I rollen som laboratorieingenjör i gruppen kommer du rapportera till en chef som ser ansvarstagande och glädje i arbetet som viktigt. Swedish Match erbjuder en trevlig arbetsmiljö där medarbetaren står i centrum.Tjänsten har varierande arbetsuppgifter och består huvudsakligen av:Provhantering i form av mottagning, malning och prepareringAnalys av proverUtvärdering och bedömning av data, vilka sedan importeras och hanteras i LIMSAdministrativa uppgifter och vissa kundkontakterRegistrering i vårt LIMS system (LabVantage)Kvalifikationer och personliga egenskaperUtbildning som Biomedicinsk analytikerPraktisk erfarenhet av labbarbete, gärna från ackrediterad verksamhetGod datorvana och kunskap om mjukvaror för Laboratorieinstrument och LIMS system.Svenska och engelska i tal och skriftSom person har du en hög arbetsmoral, och trivs att jobba i en rutinmiljö där samarbete, kommunikation och prestigelöshet är en nyckel till framgång. Du är kvalitetsmedveten, noggrann och stresstålig.Har vi fångat ditt intresse?I den här rekryteringsprocessen samarbetar Swedish Match med Mpya Sci & Tech. För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Talent Advisor Marlene Andersson 072-302 63 00 eller Ellinor Crafoord 072-176 51 67. Vi arbetar med löpande urval så dröj inte med din ansökan då tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Ansökan till tjänsten görs via mpyascitech.com senast söndagen den 18 april 2021. Välkommen!För facklig information är du välkommen att kontakta:Tobias Lundbäck, Unionen, 0725314330Eva Norlén Moritz, Sveriges Ingenjörer, 0761113589.Som en del i vårt rekryteringsarbete genomgår våra slutkandidater en bakgrundskontroll, detta för att öka kännedomen om våra framtida medarbetare.Ett vinnande lagNär du som medarbetare kommer till Swedish Match upptäcker du snart att vi verkligen menar allvar med vår vision och våra värderingar passion, ägarskap, innovation och kvalitet. Ett exempel på detta är att du mäts på värderingarna vid din årliga prestationsutvärdering. Som en del av Swedish Match förväntas du vara engagerad, motiverad och högpresterande medspelare. Därför har vi riktigt bra förmåner och erbjuder rättvisa, marknadsmässiga löner. Ett vinnande lag består av rätt person på rätt position. För att lyckas med det arbetar vi bland annat aktivt med jämställdhet. Hos oss jobbar därför oerhört stolta och professionella medarbetare tillsammans mot samma mål - en värld utan cigaretter. Varmt välkommen till ett vinnande lag!Vår Vision: En värld utan cigaretterDrygt en miljon svenskar öppnar locket till sin snusdosa varje dag och många av dem är före detta rökare. Det är mycket tack vare snuset som vi röker minst i EU. Swedish Match tror på öppenhet och att erbjuda människor ett säkert sätt att njuta av tobak och nikotin. Få känner till att halterna av de flesta så kallade skadliga ämnen i snus inte är högre än i grönsakerna på middagsbordet och att EU tog bort cancervarningen från snusdosorna 2001. Vi menar att snus i förlängningen räddar liv genom att konkurrera ut den dödliga rökningen. Inte konstigt att vi på Swedish Match är så enormt stolta över att jobba här!Om Swedish MatchSwedish Match är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och Moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och USA. Några välkända varumärken är General (snus), Longhorn (moist snuff), ZYN (nikotinportionsprodukter utan tobak). Koncernen har 5 700 anställda och nettoomsättningen 2018 var 13 000 MSEK med ett resultat på 3 600 MSEK. Swedish Match har huvudkontor i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer påwww.swedishmatch.com.Varaktighet, arbetstid2021-04-06Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-18Mpya Sci & Tech AB5672235