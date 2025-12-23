Laboratorieingenjör till QC
2025-12-23
Fresenius Kabi är ett världsledande hälso- och sjukvårdsföretag inom klinisk nutrition, infusionsterapi, biologiska läkemedel och medicinsk teknik.
Fresenius Kabi står för forskning och kvalitet i utvecklingen av innovativa produkter och tjänster. Syftet är att tillhandahålla produkter för terapi och vård av kroniskt och svårt sjuka människor och att möta patienters olika behov både på sjukhus och i hemmet. Produkterna vi tillverkar säljs över hela världen och räddar liv varje dag.
Under mottot Caring for life sätter Fresenius Kabi människan i centrum: som patient, kund och medarbetare.
Här ansvarar man för kemiska analyser för att säkerställa kvaliteten på de inkomna och de egentillverkade råvarorna. Avdelningen utgör en viktig funktion för kvalitetskontrollen av råvaror som används vid Fresenius Kabis tillverkning av läkemedel. QC Brunna har ca 33 medarbetare som arbetar nära varandra i team och har roligt på jobbet. Publiceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består främst av att utföra analysarbete efter metodbeskrivningar. Du planerar eget arbete efter givna prioriteringar och tidsramar där det under perioder kan förekomma korta deadlines vilket förutsätter god förmåga att hantera flera pågående aktiviteter samtidigt och göra relevanta prioriteringar. Till arbetsuppgifterna hör också att delta i avvikelseutredningar, samt upprätta och underhålla avdelningens SOP:ar.
Om dig
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, analytisk kompetens och förmåga att självständig utföra uppgifter inom satta tidsramar. Vi söker dig som är noggrann, resultatorienterad och flexibel. I rollen förväntas du initiera och driva aktiviteter och arbetsuppgifter parallellt vilket kräver att du har ett strukturerat arbetssätt.
Vi vill att du som söker har:
• Akademisk utbildning inom analytisk kemi eller liknande
* Erfarenhet av analytiskt kemiskt arbete inom läkemedelsindustri
* God förmåga att uttrycka sig i tal och i skrift på engelska och svenska
* God kunskap i GMP är meriterande.
* Lätt att samarbeta och förmåga att självständigt kunna driva arbetet framåtOm tjänsten
Tjänsten är en visstidsanställning på 2 år. Placeringen är i Brunna, Kungsängen.Om företaget
Vi är ett växande företag med cirka 1000 anställda i Sverige och över 40 000 anställda världen över. Vår stolthet för våra produkter genomsyrar hela företaget. I våra medarbetarundersökningar lyfts kollegorna, utvecklingsmöjligheterna och den familjära stämningen upp som några av de bästa sakerna med att arbeta på Fresenius Kabi.
Att vara en del i Fresenius Kabi är synonymt med att vara en del i en miljö med framtidsutsikter. Vi tror på vår personal och är passionerad i vår utveckling av alla våra medarbetare. Hur den utvecklingen ser ut har du stora möjligheter att påverka själv.
Fresenius Kabi har dessutom, för tredje året i rad , blivit utsedda till Karriärföretag och därmed en attraktiv arbetsgivare i Sverige tack vare våra unika karriärmöjligheter.
Vår globala organisation medför att det finns en stor variation av vägar att välja som ett led i din framtida utveckling.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Albin Berkemar via mail albin.berkemar@fresenius-kabi.com
.
För fackliga kontaktpersoner kan du mejla till unionen-klubben@fresenius-kabi.com
för kontakt med Unionen och till akademikerforeningen@fresenius-kabi.com
för kontakt med Akademikerföreningen.
Varmt välkommen med din ansökan via länken. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via e-mail eller post.
Urval och intervjuer sker löpande. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag, tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
I vår rekryteringsprocess ingår tester, intervjuer, referenstagning samt bakgrundskontroll. Vid intervju ber vi dig uppvisa examensbetyg och relevanta intyg. För slutkandidat genomförs en nyanställningsundersökning hos vår företagshälsovård.
