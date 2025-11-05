Laboratorieingenjör/Molekylärbiolog
2025-11-05
Randstad Life Sciences söker en laboratorieingenjör med inriktning molekylärbiologi för ett konsultuppdrag i Uppsala. i söker dig som är trygg i en kvalitetsstyrd labmiljö och har god erfarenhet av cellodlingsarbete samt metoder som ELISA, PCR, qPCR, SDS-PAGE och Western blot. Du kommer att arbeta med molekylärbiologiska analystekniker inom läkemedels- och biotech-branschen. Rollen erbjuder varierande arbetsuppgifter med både laborativa och teoretiska utmaningar. På Randstad kommer du att ingå i ett team med över 30 konsulter och engagerade konsultchefer. Randstad Life Sciences erbjuder konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor, samt fokus på personlig utveckling och ett stort nätverk.
Sista ansökningsdag är 2025-11-14. Ansökningar tas inte emot via post eller e-mail på grund av GDPR.
Ansvarsområden
I dina dagliga arbetsuppgifter ingår att självständigt utföra arbete enligt metodbeskrivningar, instruktioner eller försöksplaner. Du kommer att sammanställa, kontrollera och rapportera resultat, samt planera ditt eget arbete utifrån givna prioriteringar och tidsramar. Dessutom förväntas du delta i avvikelseutredningar och aktivt bidra till kundens förbättringsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som brinner för laborativt arbete och har god erfarenhet av metoder som ELISA, PCR, qPCR, SDS-PAGE och Western blot. Har du dessutom erfarenhet av att arbeta med biologiska prover är det ett stort plus. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete med cellinjer eller primära cellkulturer.
I denna roll kommer du, beroende på uppdrag och din erfarenhetsnivå, antingen att självständigt utföra arbete enligt befintliga metodbeskrivningar och instruktioner, eller att upprätta nya metodbeskrivningar. Det är avgörande att du har förmågan att planera ditt arbete effektivt och hålla dig inom angivna tidsramar.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Akademisk utbildning inom biomedicin, biokemi, molekylärbiologi, bioteknik eller motsvarande.
Erfarenhet av cellodling samt molekylärbiologiska tekniker som ELISA, PCR, SDS-PAGE och Western Blot.
Erfarenhet av laborativt arbete i GxP-miljö.
Förmåga att uttrycka dig obehindrat i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Metodutveckling och metodvalidering.
Instrumentkvalificering.
Arbete med LIMS eller liknande system.
Som person är du:
Flexibel, noggrann, har god kommunikationsförmåga, är nyfiken, målmedveten och strukturerad. Du har en mycket god samarbetsförmåga och tar ansvar för att gruppen levererar enligt satta tidslinjer och kvalitetskrav. Dessutom är du skicklig på labbet och har förmågan att självständigt driva arbetet framåt. Vi ser gärna att du är metodisk, initiativtagande och bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Vi välkomnar alla sökande och strävar efter mångfald.Om företaget
