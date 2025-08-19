Laboratorieingenjör
Hays AB / Laborantjobb / Södertälje Visa alla laborantjobb i Södertälje
2025-08-19
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hays AB i Södertälje
, Botkyrka
, Huddinge
, Järfälla
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Laboratorieingenjör - AstraZeneca - Södertälje - 6-månaders konsultuppdrag
Vill du jobba som Laboratorieingenjör i en av världens absolut bästa kvalitetskontrollfunktioner på AstraZeneca?
Allt vi gör, gör vi för att göra människors liv bättre. Vi är verksamma i mer än 100 länder världen över och ett av Sveriges viktigaste exportföretag. Det här är platsen för dig som är driven, tar personligt ansvar och motiveras av nya utmaningar och oändliga möjligheter. För dig som vill bygga vidare på vårt gemensamma ansvar att göra skillnad för människor, miljön och samhället.
Här på Campus AstraZeneca Södertälje, en av världens största tillverkningsenheter för läkemedel, möts vi i innovativa och högteknologiska miljöer för att tillverka läkemedel som förändrar liv.
Kvalitetsorganisationens uppdrag är att arbeta tillsammans med tillverkningsenheterna inom Sweden Operations för att säkerställa att våra patienter får ett säkert och effektivt läkemedel till en rimlig kostnad. Vi söker nu en laboratorieingenjörer som vill göra skillnad, varje dag, genom att stödja verksamheten i kvalitetskontrollerna som är en del av flödet för alla våra produkter.
Välkommen till vårt team där alla känner en personlig koppling till de människor vi påverkar. Hos oss är du patientens garant för säkra mediciner. En betydelsefull roll som vi stolta tar på oss då vårt bidrag leder till att förbättra kvalitén på patienters hälsovård och slutligen kvalitén på deras liv.
Din roll
Du ansvarar för kemisk och fysikalisk analys av färdig produkt, halvfabrikat, aktiva substanser, råvaror och förpackningsmaterial/device. Du arbetar i nära samarbete med produktionen och även andra stödfunktioner som kvalitetsvärdering och processteknik.
Du hanterar ett stort flöde av prover från flera olika tillverknings- och inköpsprocesser. Analyserna genomförs med moderna tekniker inom kromatografi, spektroskopi, våtkemiska och mättekniska metoder.
I laboratorierna arbetar vi i grupper om ca 15 personer samt ingår i olika tvärfunktionella team. Därför är det viktigt att du tycker om och är bra på att samarbeta med andra, samt kan kommunicera på ett tydligt och bra sätt.
Vardagen i laboratorierna innehåller både rutinarbete och omprioriteringar av uppgifter utifrån vad produktionen behöver. Därför behöver du ha en struktur i arbetet men ändå kunna vara flexibel om förutsättningarna ändras.
Att arbeta med ständiga förbättringar ingår i ditt dagliga arbete och du verkar för att skapa robusta processer där Lean är vårt systematiska arbetssätt. Vi befinner oss på en spännande digitaliseringsresa med många digitala verktyg och en allt högre automatisering på våra laboratorier.
Vilken kompetens söker vi?
• Högskoleexamen inom naturvetenskapligt område minst 3 år. Analytisk kemi/Kemiteknik eller motsvarande utbildningar.
• Dokumenterad erfarenhet genom yrkeserfarenhet av analytiskt arbete av läkemedelsanalys.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska (både i tal och skrift)
• Meriterande: tidigare erfarenhet av arbete enligt Good Manufacturing Practice (GMP) och Lean
Olika tekniska hjälpmedel är viktiga arbetsredskap i rollen och kravet på daglig leverans gör att du behöver ha god vana av att arbeta med datorer och system.
Det är meriterande om du har erfarenhet från analysarbete, tillverkning, kvalitetskontroll av läkemedel eller andra kvalitetskontroller, myndighetsinspektioner samt validering/kvalificering. Tidigare erfarenhet av arbete enligt Good Manufacturing Practice (GMP) och Lean ses också som en merit.
Varför AstraZeneca?
Välkommen till ett företag som främjar inkludering och mångfald. Hos oss får du ta del av ett brett nätverk och högpresterande team som genom stöd, tillit och respekt månar om att du ska trivas och lyckas. Hos oss väntar ett fördomsfritt ledarskap och en härlig känsla av tillhörighet i engagerande team.
Bli en del av vår miljö, full med expertis och briljans - med tro att bra alltid kan bli bättre.
Läs gärna mer om oss på hemsidan https://www.astrazeneca.se/karriar.html
samt se vår filmserie "A life-changing day" på vår YouTube kanal https://bit.ly/2TioMxP
Välkommen att bidra i ett team som gör skillnad för andra människors liv.
Startdatum: 15/9 2025Vad du behöver göra nu:
Om du är intresserad av den här rollen, klicka på "ansök nu" för att skicka en uppdaterad version av ditt CV, eller ring oss direkt.
Om det här jobbet inte riktigt passar dig, men du letar efter en ny tjänst, kontakta oss gärna för ett konfidentiellt samtal om din karriär. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29
E-post: Hays.71433.3101@haysse.aplitrak.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "901036". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hays AB
(org.nr 556640-6103) Arbetsplats
Hays Kontakt
Linnea Killander linnea.killander1@hays.com +46 8 588 043 00 Jobbnummer
9464980