Laboratorieingenjör

Vi på Randstad Life Science söker just nu laboratorieingenjörer för framtida uppdrag hos våra kunder inom medtech, välkommen att skicka in en spontanansökan.
Många av tjänsterna är laborativa, där du får kompetens för självständigt arbete i en industriell miljö. Detta kan inkludera att utföra experiment, analysera och presentera data, säkra efterlevnad inom det tilldelade området, göra riskbedömningar samt arbeta tvärvetenskapligt. Erfarenhet av att ha arbetat i en GMP-laboratoriemiljö är ett plus.
Uppdragens längd, omfattning och exakta arbetsuppgifter varierar beroende på uppdragsgivare och uppdrag. Eftersom detta är en spontanansökan för att täcka framtida behov har vi inte satt någon uppdragslängd, men genomsnittligt varar uppdragen i cirka 6 månader.
Randstad Life Sciences är specialiserade på kompetenser inom Life Science. Som konsult hos oss får du en konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtal. Din konsultchef säkerställer att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag inom olika branscher. På Randstad Life Sciences är din personliga utveckling i fokus, och du erbjuds ett stort nätverk samt många sociala aktiviteter.
Ansvarsområden
Exakta arbetsuppgifter kan variera beroende på uppdrag, men det kan bland annat innefatta följande:
Utföra, presentera och rapportera rutinmässiga tester och analyser av medicintekniska produkter i laboratoriet.
Säkerställa att rätt labbutrustning används, underhålls och kalibreras.
Följa kvalitetsstandarder och GMP-riktlinjer.
Ansvara för instrument, vilket inkluderar underhåll och rapportering av eventuella problem.
Samarbeta med interna/externa leverantörer och intressenter.
Vi söker dig som:
Har en kandidat- eller masterexamen inom kemi, material eller liknande.
Har två års erfarenhet av labbarbete i en reglerad miljö (t.ex. enligt ISO 13485, GMP eller GLP).
Väldigt meriterande om du har erfarenhet med fysikaliska tester av medicintekniska produkter
Har kunskap om kemisk analys, framför allt kromatografimetoder. Även erfarenhet av våtkemiska metoder är meriterande.
Det är en stor fördel om du har erfarenhet av validering eller kvalificering av kemiska metoder.
Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska.
Dina personliga egenskaper är viktiga, och för att lyckas som konsult på Randstad Life Sciences behöver du vara passionerad kring vetenskap, nyfiken, välorganiserad och kvalitetsfokuserad.
