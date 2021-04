Laboratorieingenjör - AxÖ Consulting AB - Laborantjobb i Karlskoga

AxÖ Consulting AB / Laborantjobb / Karlskoga2021-04-12Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin.Som anställd får du arbeta i en spännande och expansiv bransch, med intressanta produkter som bidrar till hälsa och välbefinnande i samhället. Recipharm Karlskoga tillverkar halvfasta beredningar, såsom krämer och geler. Dessa fylls i olika applikationer som t ex tuber, plåster och sprutor. Företaget har ca 225 anställda.För ett konsultuppdrag via AxÖ Consulting söker vi nu en Laboratorieingenjör till Recipharm Karlskoga AB. Konsultuppdraget förväntas pågå i 6-12 månader.2021-04-12Som laboratorieingenjör arbetar du med analytisk kemi på avdelningen för kvalitetskontroll där arbetet sker enligt GMP och fastställda rutiner.I dina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår bland annat att:- Utföra kemisk analys av råvaror och färdig produkt.- Sammanställa och rapportera analysresultat.- Utreda och dokumentera laboratorieavvikelser samt genomföra korrigerande och förebyggande åtgärder.- Identifiera och genomföra ständiga förbättringar.Att arbeta med ständiga förbättringar är en viktig del av vardagen hos Recipharm och därmed även i rollen som laboratorieingenjör. Analystekniker som används är AAS, HPLC, GC, GC-HS, ATR-IR, UV, titrering mm.Recipharm respekterar människan och miljön. Miljö- och arbetsmiljöarbetet är en viktig del i verksamheten som vi tar på stort allvar. Alla anläggningar, med något undantag, är certifierade enligt gällande ISO-standarder för såväl arbetsmiljö, miljö och kvalitet.ProfilbeskrivningVi ser att du har examen från universitet eller högskola inom kemi/biologi. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta enligt GMP eller erfarenhet inom laboratorieverksamhet gärna med rutin på ovan nämnda analystekniker. Du har dessutom goda kunskaper i svenska och engelska.Som person är du positiv och engagerad. Du trivs med att ta ansvar, strukturera och driva ditt arbete mot verksamheten uppsatta mål. Du tar egna initiativ och kommer gärna med förslag på hur man kan utveckla arbetssätt och rutiner. Du ska kunna ta tag i arbetsuppgifter av varierande karaktär och ha förmåga att arbeta självständigt men även samverka i grupp samt kommunicera, bygga goda relationer och skapa förtroende.Detta är ett konsultuppdrag på 6-12 månader med goda möjligheter till förlängning. Urval sker löpande och kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. För frågor om tjänsten, vänligen kontakta angelica.maenpaa@axoconsulting.se Varmt välkommen med din ansökan!AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök: www.axoconsulting.se. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.Varmt välkommen med din ansökan.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse VisstidsanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-30AxÖ Consulting AB5684120